În paralel, în Franța, se lucrează deja la forjarea componentelor pentru o replică aproape identică a acestei centrale, cu ambiția de a reduce cu 20% costurile pentru al doilea proiect.

Două centrale nucleare identice pentru a reduce costurile

Proiectul în cauză vizează construirea simultană a două centrale nucleare gigantice pentru prima dată în ultimele decenii, marcând o schimbare strategică în abordarea construcției de infrastructură energetică. Prima centrală, Hinkley Point C, este în plin proces de finalizare în Somerset, în timp ce a doua, Sizewell C, situată pe coasta Suffolk, reprezintă o replică fidelă a primului proiect.

„Construiește și Repetă” este strategia propusă de EDF, compania franceză de energie care coordonează ambele proiecte, și se bazează pe ideea că greșelile costisitoare comise la prima centrală nu vor fi repetate la a doua.

„Prima centrală este cea în care îți asumi costul fiecărei greșeli de la prima încercare. A doua ar trebui să fie plictisitoare, iar plictisitoarea este mai ieftină”, a explicat EDF, citată de World Nuclear News.

Progres tehnologic cu ajutorul macaralei „Big Carl”

Un moment de referință pentru Hinkley Point C a avut loc pe 1 iunie 2026, când „Big Carl”, cea mai mare macara terestră din lume, a instalat cu succes al doilea vas de presiune al reactorului, o componentă de 551 de tone. Cu doar 40 de milimetri spațiu de manevră, operațiunea a fost o demonstrație impresionantă de precizie inginerească. Totodată, EDF a raportat că al doilea reactor al centralei Hinkley este construit cu o viteză cu 20-30% mai mare decât primul, datorită experienței dobândite.

Aceste îmbunătățiri în eficiență sunt cheia pentru reducerea costurilor Sizewell C. „Aceste câștiguri vor aduce beneficii Sizewell C încă de la început”, a declarat EDF.

Oțelul pentru Sizewell C, forjat în Franța

Pentru Sizewell C, care a intrat în faza de construcție în 2024, componentele principale sunt deja în producție în Franța. Framatome, compania controlată de EDF, este responsabilă pentru forjarea vaselor de presiune de 550 de tone și a generatoarelor de abur necesare. Potrivit Nuclear Engineering International, forjarea are loc în fabricile din Le Creusot, Saint-Marcel și Chalon. Strategia include „modularizarea” componentelor, astfel încât o mare parte din lucrările de sudură și asamblare să fie realizate în fabrici, reducând astfel timpul alocat pe șantierul din Suffolk.

Nigel Cann, directorul executiv al Sizewell C, a declarat într-o audiere din 16 iunie în fața Comisiei pentru Conturi Publice că „modularizarea” este esențială pentru a asigura rapiditatea lucrărilor. Potrivit acestuia, deja au fost pregătite 11 kilometri de șine de tren pentru transportul materialelor, facilitând livrarea a până la patru trenuri pe zi până la sfârșitul anului.

Sizewell C, un proiect de miliarde cu promisiuni mari

În noiembrie 2025, Sizewell C a atins finalizarea financiară, cu un buget estimat la 38 de miliarde de lire sterline. Este primul proiect nuclear din Marea Britanie finanțat prin modelul Regulated Asset Base, ceea ce înseamnă că utilizatorii de energie contribuie la costuri încă din faza de construcție. Guvernul britanic deține o participație de 45%, alături de La Caisse, Centrica și EDF.

De asemenea, au fost semnate contracte pentru furnizarea de combustibil, inclusiv un acord cu Urenco și un parteneriat pe termen lung cu Framatome. În prezent, Sizewell C angajează aproximativ 2.000 de persoane, iar proiectul a generat contracte locale în valoare de aproape 1 miliard de lire sterline. Aproximativ 60% din materiale sunt transportate pe calea ferată și maritimă, pentru a reduce impactul asupra drumurilor locale.

Riscurile nu pot fi ignorate

Deși proiectul promite economii substanțiale, nu este lipsit de riscuri. Hinkley Point C a depășit deja bugetul inițial și a suferit întârzieri semnificative, ceea ce ar putea avea repercusiuni și asupra Sizewell C. Biroul Național de Audit a atras atenția, într-un raport publicat în mai 2026, că modelul de finanțare transferă riscurile către contribuabili și utilizatorii de energie. În plus, investitorii privați ar putea obține randamente de până la 13%, ceea ce a stârnit îngrijorări în rândul parlamentarilor.

La nivel local, proiectul a întâmpinat și opoziție. Grupul „Stop Sizewell C” solicită publicarea unui studiu complet de impact, iar amplasarea centralei, în apropierea rezervației naturale Minsmere, a generat îngrijorări legate de protecția mediului.