Nonconformista artistă a lăsat România pentru o escapadă în Grecia și s-a fotografiat în ipostaze care au tăiat instantaneu respirația internauților. Vedeta Antenei 1 și-a etalat formele perfecte la marginea unei piscine de tip infinity, cu o vedere spectaculoasă.

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Delia Matache știe exact cum să atragă toate privirile și să transforme orice vacanță într-un adevărat spectacol vizual!

Delia și-a pus în evidență silueta intens lucrată la sală. Vedeta s-a lăsat fotografiată într-un costum de baie minuscul, cu imprimeu animal print și o șapcă albă pe cap.

Cum arată ținuta de plajă

Așa cum ne-a obișnuit, Delia combină perfect senzualitatea cu stilul ei băiețos și nonconformist. Într-un selfie realizat în oglinda din camera de hotel, artista a oferit o nouă lecție de stil: a asortat un top de costum de baie cu imprimeu floral cu o pereche de pantaloni scurți, largi și lejeri, în dungi, lăsându-și la vedere abdomenul plin de pătrățele.

Chiar dacă este în vacanță, cântăreața nu a renunțat la obieciurile sănătoase, așa că a ieșit la alergat. „Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând”, a povestit cântăreața la o emisiune TV.

Foto: Instagram

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