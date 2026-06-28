„Asta este întrebarea momentului, pe cine va desemna președintele Nicușor Dan”, a declarat liderul UDMR pentru televiziunea Digi24.

Csoma Botond a explicat că actualul blocaj politic este cauzat de refuzul PSD de a accepta o rotativă guvernamentală. „Partidul Social-Democrat nu a acceptat această idee a rotativei, dar mai sunt zile și eu sper că ne vom înțelege”, a spus deputatul UDMR. Totodată, el a menționat că PSD nu a fost de acord cu stabilirea unui acord reciproc privind măsurile de guvernare. „Partidul Social-Democrat a susținut că dorește autonomie totală în privința programului de guvernare și n-a acceptat această reciprocitate”, a adăugat el.

Conform explicațiilor oferite de deputatul UDMR, principala problemă care împiedică formarea unui nou guvern este lipsa consensului privind un program comun între partidele din fosta coaliție. Acesta a punctat că principalele divergențe sunt legate de teme precum PNRR, SAFE și legea salarizării unice. „Aici a fost cea mai mare problemă”, a declarat Csoma Botond.

Botond a subliniat că UDMR nu este interesată să rămână la guvernare cu orice preț și că miniștrii formațiunii sunt de părere că un guvern interimar nu poate funcționa eficient. „Nu are nicio logică să avem acest guvern interimar pe termen lung, pentru că nu poți să faci nimic. Ai mâinile legate”, a explicat purtătorul de cuvânt, adăugând că ,,din partea noastră, 100% nu există această doleanță să rămânem acolo lipiți de fotoliile ministeriale”.

În ceea ce privește soluționarea crizei politice, Csoma Botond consideră că este necesară convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. „Eu cred că se va convoca o sesiune extraordinară, pentru că ultima zi e marți, din sesiunea ordinară. Deci, 1 iulie e deja vacanța parlamentară, deci eu cred că se va convoca. Nu cred că până marți putem ajunge la învestirea guvernului”, a explicat el.

Csoma Botond a atras atenția că situația actuală este una de blocaj politic, responsabilitatea fiind atribuită PSD. ,,N-a acceptat nici ideea să avem o rotativă, în sensul ca guvernul minoritar, format din PNL, USR și UDMR, să înceapă rotativa și în aprilie sau în vara anului viitor să vină Partidul Social-Democrat. Nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social-Democrat”, a concluzionat liderul deputaților UDMR.