Între 29 februarie și 1 martie, seara, răstimp care le poate oferi nativilor șansa de a strânge relațiile cu o persoană de curând cunoscută sau de a se apropia și a consolida colaborarea cu un grup de apropiați de care se simte legat prin afinitățile de gust, de ideal sau de activitate extra-profesională.

Între 1 martie, după ora 21:21, și dimineața zilei de 4 martie, relaxare interioară, mare disponibilitate a unor nativi (nu a tuturor!) de a “vorbi cu sine însuși”, proces mental menit să le limpezească niște trăiri confuze sau niște indecizii; efort de a cerceta lucrurile ascunse, de a afla acel plus de date relevante care pot face dintr-o întâmplare enigmatică una explicită.

Între 4 martie, după ora 6:26, și dimineața zilei de 6 martie, Luna va traversa casa I a celor născuți în zodia Racului, va fi o Lună puternică și care va primi, din nou, patru opoziții de la planetele aflate în tranzit prin Capricorn (casa a VII-a), consolidând, astfel, vechile contexte de viață, nuanțându-le ori instaurând, abia acum, divergențele care au întârziat să apară în spațiul lor de gândire și simțire referitor la sine sau la relațiile parteneriale.

Pe 4 martie, Mercur, aflat în mișcare aparent retrogradă, va reveni în zodia Vărsătorului, pe care o va tranzita până pe 16 martie, permițând reevaluarea unor propuneri pe care cu ceva timp în urmă le-a respins fără să le cântărească atent. În ziua de 5 martie, planeta Venus va intra în zodia Taurului, semn pe care îl guvernează și pe care îl va tranzita până pe 3 aprilie.

Teoretic, ar trebui să urmeze o lună de relații plăcute, tandre chiar, sincere și reciproc profitabile pentru Raci și prietenii lor. Din 6 martie, după ora 11:28, abordare demnă, rigidă sau principială a unor chestiuni bănești, mai ales dacă acestea au născut dialoguri ostile sau alimentează disfuncții la locul de muncă și în relația cu o instituție.