Citește Horoscop săptămânal Săgetător. Previziuni pentru perioada 5 – 11 septembrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Săgetător.

Horoscop săptămânal Săgetător – 5 – 11 septembrie 2026

Pe 5 septembrie, una sau chiar mai multe relații parteneriale pot evolua neconvingător cu oscilații, cu renunțări, cu schimbări de atitudine sau de strategie, cu noi mize, propuneri sau pretenții ori condiții ceea ce face ca un proiect să nu avanseze.

Între 5 septembrie, după ora 16:31, și 7 septembrie, posibil blocaj într-un demers ce presupune o revendicare financiară sau patrimonială mai ales dacă există și o latură juridică (expertize, proceduri notariale, negocieri în prezența avocaților, înfățișări la tribunal). Ambele părți vor rămâne ferme pe poziții și nu vor accepta punctul de vedere al părții adverse; din fericire, Marte, responsabil de această situație, va părăsi casa a VIII-a, pe 28 septembrie și va permite alte abordări, poate și pe fondul altor evenimente care se vor petrece până atunci.

Între 7 septembrie, după ora 19:50, și seara zilei de 9 septembrie, posibil succes profesional sau, în planul pregătirii, un nivel superior, prin acceptarea unui nativ la studii de perfecționare (masterate, doctorate) de către instituții de prestigiu.

Între 9 septembrie, după ora 22:35, și 11 septembrie, sectorul vieții profesionale va fi pus la încercare de Luna Nouă în Fecioară, din 11 septembrie, care se va produce în casa a X-a. Sunt posibile schimbări de statut, momente remarcabile pentru o direcție socială, profesională sau chiar de viață personală.

Pe 10 septembrie, planeta Venus va intra în zodia Scorpionului, până pe 7 ianuarie 2027, când va părăsi acest semn, și va tranzita casa a XII-a a sănătății și va juca un rol discret dar pozitiv pe ideea unei recuperări sau a unei soluții terapeutice. În seara zilei de 10 septembrie, Mercur va intra în zodia Balanței și, până pe 30 septembrie, va tranzita sectorul relațiilor de prietenie, făcându-le mai delicate, mai politicoase, mai plăcute și netulburate de ieșirile personale ale nativilor sau ale apropiaților lor.

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