Horoscop săptămânal Taur – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie dimineața, răzgândire cu privire la un proiect ce nu li se mai pare acum nativilor nici atât de urgent, nici atât de util și nici atât de convenabil, ținând cont de costul acelor demersuri (proiecte).

Între 12 octombrie, după ora 9:37′, și 14 octombrie la prânz, unele persoane vor simți nevoia unei comunicări profunde, sincere, care să le dea siguranța unei bune înțelegeri. Unii dintre cei tineri vor simți nevoia unui îndrumător, a unei persoane cu experiență care să vegheze asupra lor, în plan personal sau profesional (model, maestru, profesor, antrenor).

Un număr mare de Trigoane regale, construite de cele șapte posturi astrale, în tranzit prin semnele de Apă, va crea ipostaze interesante în sectorul comunicării, al relațiilor cu frații și cunoscuții ocazionali, al deplasărilor și al învățăturii, al relațiilor parteneriale și al celor de prietenie. Armonia nu va fi totală, ținând cont de natura planetelor care intră în joc și care au și un potențial riscant.

Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, își va începe tranzitul prin sectorul sănătății, unde va instaura calmul, echilibrul și capacitatea de refacere a forțelor consumate de o suferință organică anterioară (boală, operație, accident). Micul Benefic va acționa în favoarea nativilor și la nivelul relațiilor de muncă, creând oportunități.

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, concentrare pe chestiunile curente domestice sau legate de familia din care nativii provin; unele dintre ele pot deveni o sursă de stres. Între 16 octombrie, ora 21:06′, și 17octombrie, tendința de a tempera excesele în planul vieții afective, de a păstra măsura, de a raționa și de a controla unele sentimente care, lăsate în voia lor, pot crea confuzii în plan afectiv.

