Urania vă spune în fiecare zi de vineri de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești. Iată previziunile extrase din horoscop săptămânal pentru zilele ce urmează.

BERBEC

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și 20 aprilie, Luna va străbate casa I a personalității celor despre care vorbim acum și, în dimineața de 20 aprilie, se va afla, pentru a doua oară în ultimele 30 de zile, în postura de Lună Nouă în Berbec, care de astă-dată va fi însoțită de o eclipsă de Soare; aceasta poate fi indiciul unor secvențe de viață din trecut care vor fi puse într-o ecuație dificilă, accentuând nevoia ca ele să fie rezolvate. Ținând cont de faptul că planeta Jupiter va părăsi zodia Berbecului pe 16 mai, nativii nu au mult timp la dispoziție ca să rezolve demersurile importante personale (condiția fizică, postura socială și toate mecanismele vieții exterioare în care ei trebuie să se integreze). Și pentru că cel mai importat susținător al lor, în acest moment, Jupiter, este plasat în casa I și el nu va reveni aici decât peste 12 ani, Berbecii trebuie să speculeze la maximum potențialul acestui protector și Mare benefic.

Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, marcaj astral puternic pe casa a doua a banilor ca urmare a intrării Soarelui, în ziua de 20 aprilie, în zodia Taurului. Până pe 21 mai, acesta va fi un factor pozitiv care îi va mobiliza pe cei născuți în Berbec în jurul unor teme de viață personală sau profesională care presupun bani – cheltuiți, câștigați, economisiți cu răbdare, muncă, chibzuială și temperare a entuziasmelor de moment.

TAUR

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, reeditare a unor ipostaze de viață personală, a unor împrejurări sau imposibilitatea de a ieși dintr-un tipar de reacții și trăiri care îi vor face pe cei născuți în semnul Taurului să reediteze ceva ce s-a petrecut pe 20 martie, când a avut loc faza de Lună Nouă în Berbec, în sectorul casei a XII-a, legată de sănătate; acum, secvența se va repeta pe fondul Lunii Noi în Berbec, din ziua de 20 aprilie, care de astă-dată se va asocia și cu o eclipsă de Soare, care le va tulbura „circuitele” cu posibile efecte asupra funcțiilor cerebrale.

Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, Luna va traversa casa I a personalității celor care s-au născut în zodia Taurului și le va da tuturor, indiferent de vârstă, farmec, calm și motive de satisfacție interioară (bucurii trăite discret). Între 20 aprilie și 21 mai, Soarele, alături de celelalte posturi astrale în tranzit prin zodia Taurului, va ridica probleme de echilibru personal și de reașezare într-un context de viață solid, fără riscuri, care să le dea siguranță și posibilitatea de a evolua normal.

GEMENI

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, Luna va traversa casa a XII-a a lucrurilor tăinuite, a bolilor lungi și se va afla, pe 20 aprilie, pentru a doua oară în ultimele 30 de zile, în ipostaza de Lună Nouă în Berbec, sporită în efectele ei de o eclipsă de Soare, care se va reflecta asupra vieții interioare (psihism tulburat, subconștient). Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, Luna va tranzita casa I a celor despre care vorbim acum și, alături de Venus, prezentă, la rândul ei, în același sector, va contribui la crearea unei stări de spirit relaxate; nativii vor fi mai destinși, vor privi cu umor și cu detașare momentele mai complicate de peste zi, depășind prin fler și spontaneitate încurcăturile și enervările de moment.

RAC

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, răstimp agitat, plin de provocări, în fața cărora nativii ar putea să se simtă copleșiți, motiv pentru care se vor regrupa în jurul celei mai importante sau urgente teme de viață profesională, doar că lucrurile nu vor evolua previzibil și controlabil, pentru că, în ziua de 20 aprilie, va avea loc a doua Lună Nouă în Berbec (prima s-a petrecut pe 20 martie), care va continua să ridice la cote importante de stres aspectele de viață personală, familială sau socială ale nativilor. Deși nu va face aspecte cu planetele în tranzit prin zodia Berbecului, Marte, în continuare în casa I a celor despre care vorbim acum, va primi, ca o antenă parabolică, toate vibrațiile și mesajele acestui context astral completat, complicat și amplificat de eclipsa de Soare care va avea loc tot în acel moment.

Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, posibilă acceptare, invitare sau primire a unui nativ într-o structură organizată (fundație, asociație, grup de inițiativă, club) în care acesta va putea desfășura o activitate care să-i permită să-și etaleze și să-și valorifice calitățile; contextul va fi posibil și va fi susținut grație intrării Soarelui în zodia Taurului, care controlează sectorul relațiilor de prietenie și care va rămâne activ până pe 21 mai.

LEU

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și 20 aprilie, universul convingerilor înalte, al aspirațiilor și al pregătirii profesionale la un nivel superior va fi pus la încercare de Luna Nouă în Berbec, din 20 aprilie, care se va asocia cu o eclipsă de Soare și care ar putea să le încurce nativilor ideile și opțiunile, punându-i în dificultate prin ceea ce vor afla sau la ceea ce vor asista într-un domeniu de interes, obligându-i să-și schimbe impresia, părerea și, implicit, deciziile.

Moment radical prin consecințele unei atitudini exprimate ferm într-un context public, oficial sau instituțional. Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, se vor pune bazele unei etape noi în viața publică și profesională a Leilor pe fondul intrării Soarelui, în ziua de 20 aprilie, în zodia Taurului, care se va confrunta, chiar în acea zi, pentru prima dată, cu Pluton; până pe 21 mai, el va străbate sectorul carierei, patronând o perioadă importantă asupra căreia Leii trebuie să se concentreze.

FECIOARĂ

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, sectorul beneficiilor materiale facilitate sau aprobate de persoane particulare ori instituții, prin reprezentanții ei, va evolua sub semnul Lunii Noi în Berbec, din 20 aprilie, care se va asocia cu o eclipsă de Soare, ceea ce va intensifica efectele ei asupra mentalității și a deciziilor nativilor sau a părților cu care aceștia se află în dialog (dispută, proces, litigiu).

Nota generală va fi de ridicare a gradului de subiectivism și de cramponare de bani și de bunuri a ambelor părți. Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, sectorul conștiinței și al aspirațiilor înalte va beneficia de prezența mai multor planete în casa a IX-a a cerului de naștere al Fecioarelor, mai ales a Soarelui, care, în ziua de 20 aprilie, va intra în zodia Taurului și, până pe 21 mai, va constitui un factor de intensificare a comunicării, a deplasărilor, a ofertelor sau a soluțiilor legate de pregătirea profesională și de accesul nativilor la grupuri importate de studiu și de activitate publică de larg interes socio-profesional.

BALANȚĂ

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, relațiile parteneriale se vor afla pe un butoi cu pulbere din cauza Lunii Noi în Berbec, din 20 aprilie, care va prelua ceea ce a declanșat prima Lună Nouă în Berbec, care a avut loc pe 20 martie și care a ridicat cota de alarmă în cadrul relațiilor parteneriale șubrede sau cu probleme complicate (procese, anchete, litigii cu multiple ramificații). De astă-dată însă, efectele Lunii Noi vor fi intensificate și de o eclipsă de Soare. Un impact major l-ar putea avea această ipostază astrală asupra carierei, a imaginii publice și a felului în care un nativ, în general tânăr, se va prezenta în plan profesional. Contextul este destul de conflictual și unele persoane ar putea fi puse în discuție ori ar putea face obiectul unei analize privind competența și eficiența lor, dacă au o funcție (relativ) importantă.

Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, sectorul beneficiilor financiare și materiale va avea, de acum încolo, susținerea mai multor planete pe fondul intrării Soarelui, în ziua de 20 aprilie, în acest sector pe care îl va tranzita până pe 21 mai. Disponibilități bune pentru comunicare și exprimare verbală; deplasări profitabile în plan profesional sau pentru lărgirea orizontului de cunoaștere.

SCORPION

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, casa a VI-a a sănătății curente va sta sub semnul dinamic al Lunii Noi în Berbec, din 20 aprilie, asociată cu o eclipsă de Soare, care, din punct de vedere energetic, va avea impact asupra tuturor nativilor, mai ales în ceea ce privește fiziologia creierului (activitate cerebrală) și a organelor de simț localizate în acest sector anatomic, precum și asupra comportamentului (agitație, migrene, insomnii, nervozitate, grabă, neatenție, concentrare dificilă, exprimare incorectă, inexactă, neatenție la detalii).

Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, relații parteneriale modificate de intrarea Soarelui în zodia Taurului pe 20 aprilie, ceea ce va da, până pe 21 mai, (mai) multă seriozitate și temeinicie discuțiilor, propunerilor și angajamentelor. Unele persoane vor dezvolta atașamente puternice față de o idee sau o inițiativă și se vor pune în slujba lor în cadrul organizat al unui colectiv, alții se vor dedica unui proiect personal pentru care vor face toate sacrificiile necesare.

SĂGETĂTOR

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, sectorul relațiilor sentimentale va fi pus la încercare de Luna Nouă în Berbec, din 20 aprilie, care va reedita cealaltă Lună Nouă în Berbec, din 20 martie. Ea va prelua semnificația și efectele primeia, consolidându-i consecințele prin specificul actualului context astral dat de eclipsa de Soare, care va avea loc pe 20 aprilie. În esoterism, asta se cheamă „arderile necesare” ale planului emoțional. Chiar dacă unii, maturi, cu un mod de viață echilibrat, nu vor fi puși la încercare în mod drastic, totuși, gânduri, tresăriri, nemulțumiri, enervări tot se vor produce. Perioadă în care multe cupluri se pot certa sau chiar se pot despărți dacă, la un moment dat, rațiunea și logica nu vor interveni pentru a le tempera reacțiile pătimașe. Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, casa a VI-a a sănătății de fiecare zi va beneficia de un plus de energie și de ajutor din astral, din 20 aprilie, când Soarele își va începe tranzitul prin acest sector.

Până pe 21 mai, el le va da nativilor un ajutor real și în planul profesional curent. Atenție totuși că Soarele, aflat în sectorul muncii, va face pe 20 aprilie, pentru prima dată după mai 1796 (227 de ani!), o cuadratură pe direcția Taur/Vărsător, la grad perfect (0°), cu Pluton, aflat în casa informațiilor, ceea ce poate provoca un fapt inedit de viață sau de comunicare.

CAPRICORN

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, relațiile de familie și treburile domestice vor avea, pentru destul de mult lume născută în acest semn zodiacal, o vocație greu de acceptat și de ținut sub control sub impactul efectelor produse de energica (violenta?) Lună Nouă în Berbec, din 20 aprilie, care va prelua și va dezvolta sau va diversifica și consecințele declanșate de prima Lună Nouă în Berbec, din acest an, din 20 martie; în plus, pe 20 aprilie, această fază a Lunii se va asocia cu o eclipsă de Soare.

Capricornii nu trebuie să dezvolte spaime, dar trebuie să țină totul sub control și să aibă o răbdare de fier pentru a depăși aceste provocări în ideea de a minimiza zona de conflict și a-i atenua consecințele. Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie, registrul vieții afective se va schimba sub impulsurile Soarelui, care va intra în zodia Taurului, pe 20 aprilie, ceea ce va da stabilitate tuturor trăirilor pe care Capricornii le vor nutri față de cei dragi lor. Până pe 21 mai se vor întruni numeroase condiții astrale pentru consolidarea unor relații afective și pentru lămurirea, cu calm și echilibru interior, a tuturor întrebărilor și eventualelor decizii pe care, până acum, nu au avut curajul să le ia.

PEȘTI

Între 18 aprilie, după ora 3.10, și dimineața de 20 aprilie, o temă bănească (fiscală, salarială) poate căpăta datele unei situații ieșite din comun. Viață dezorganizată de „preaplinul” Lunii Noi în Berbec, din 20 aprilie, care va reedita și va dezvolta evenimentele declanșate de faza similară, petrecută pe 20 martie, cu deosebirea că aceea de acum va fi însoțită de o eclipsă de Soare, care va complica datele problemei cu un plus de „foc”, de patimă, de trăiri intense, dar și de acutizare a unor adversități.

Între 20 aprilie, după ora 6.30, și 21 aprilie se va instala un context favorabil învățăturii, acumulării de cunoștințe, deprinderilor practice, pe fondul intrării Soarelui, în ziua de 20 aprilie, în zodia Taurului; până pe 21 mai, el va oferi ipostaze favorabile pentru cunoaștere și învățare prin studiu individual, prin cursuri, prin lecții de viață, prin libera comunicare interumană, prin intermediul descoperirilor făcute cu ocazia unor călătorii care vor avea darul să le lărgească Peștilor orizontul de înțelegere.

