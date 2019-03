Între 30 martie și 1 aprilie după-amiaza, informații care uimesc sau, alteori, îi scot din sărite pe nativii care se vor vedea obligați să țină, totuși, cont de ele și să le dea o replică sau să găsescă o soluție aspectelor invocate. Dialoguri stranii, lipsă de autocontrol, inițiative mai puțin inspirate, abordări publice care nu sunt privite cu ochi buni. Nevoia de a face, pe nepregătite, o deplasare. Context „alunecos” cu laturi bune dar și cu riscuri în situația unor examene și verificări, mai ales dacă va fi vorba de probe tehnice. În dimineața zilei de 31 martie, Marte va intra în zodia Gemenilor, semn în care va rămâne până pe 16 mai a. c. În tot acest timp, Marte va aduce în prim-planul atenției Săgetătorilor nevoia de a face față acelor întâlniri în care se discută contracte, se negociază, se susține o cauză, se pledează în contradictoriu ori se ține sub control un conflict public (anchetă, proces, etc.). Sectorul relațiilor parteneriale, inclusiv a celor conjugale, va fi, în săptămânile următoare, supus unor încercări speciale pe fondul viitoarei opoziții Jupiter/Marte pe direcția Săgetător/Gemeni care nu a mai avut loc de 12 ani încoace, ceea ce impune o atenție sporită. Între 1 aprilie, după ora 16:48′, și 4 aprilie în zori, nevoie de pace interioară, de „liniște în casă”, de izolare în confortul domestic. Între 4 aprilie, după ora 04:57′, și 5 aprilie, sectorul vieții sentimentale se arată soliciant și fertil aventurilor și inițiativelor riscante. Săgetătorii tineri vor fi atrași de un mod de a petrece „periculos”, de a se distra sau, chiar, de a face sport, deși, pe fond, contextul este favorabil competițiilor sportive. Luna Nouă în Berbec din 5 aprilie le poate deschide larg ușa celor tineri spre un debut remarcabil, spre succes, spre afirmare prin rezultate de excepție.

