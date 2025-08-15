Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, nevoie de consolidare interioară pe fondul unor neîncrederi sau al zdruncinării siguranței de sine, în contextul unor evenimente unde nativii și-ar fi dorit să performeze, să se prezinte mai bine la un examen sau la un test.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, situație neprevăzută în plan profesional; eveniment cu conotații publice la care un nativ trebuie să participe, prilej de a se afirma sau de a face o figură onorabilă; în mod normal, e vorba de intuiția gestului sau a cuvântului necesar ori a inițiativei unei intervenții care să dea altă turnură unui moment delicat, reușind astfel să „salveze situația”, în chip inspirat.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, Fecioarele vor avea șansa de a beneficia de ajutorul unui prieten, de a fi susținute de niște apropiați ori de a participa, alături de aceștia, la activități care le pot deschide perspectiva unor noi relații socioprofesionale sau umane, a stabilirii unor relații utile pentru evoluția lor (dacă sunt tineri) ori de a se afla în locuri și împrejurări sau de a participa la evenimente care, în sine, pot constitui o valoroasă lecție sau experiență de viață.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, contextul astral poate influența funcțiile cardiovasculare. Pe 22 august, la ora 23:34′, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie seara, va tranzita casa I a personalității celor despre care vorbim acum, dându-le energie și capacitate de reabilitare organică, psihică sau sufletească.

Dar, atenție, organismul lor va fi în continuare supus unor presiuni astrale venite, de astă-dată, de la Luna Nouă în Fecioară în plină evoluție care va avea loc în dimineața zilei de 23 august, ora 9:00, și care va lansa alte solicitări. Așadar, ziua de 22 august rămâne una delicată, drept pentru care nativii trebuie să se menajeze în mod special.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE