Horoscop săptămânal Balanță – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, nativii vor face o evaluare atentă a evenimentelor cu miză financiară pentru a se adapta imperativelor momentului cu privire la cheltuieli, investiții sau economii.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, cei interesați să-și continue studiile la un nivel superior sau cei care doresc să exceleze în profesia lor vor fi surprinși de o informație care „le poate deschide ochii” asupra unei realități sau a unei oportunități ori le poate atrage atenția asupra unor conotații speciale de care aceștia ar trebui să țină cont în premisele și opțiunile lor profesionale. Nu luați decizii pe fondul acestor surprize.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, va continua să funcționeze ecoul excepționalei conjuncții a celor doi Benefici, Jupiter și Venus; chiar dacă planetele s-au distanțat, efectul, ca și alăturarea celor două planete, va atrage șanse sau le va „deschide ușa” spre un nou drum profesional, spre succes, spre afirmare ori spre alinierea pe o direcție ce-i va conduce la ipostaze publice demne de admirație și respect.

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, posibil eveniment semnificativ în planul relațiilor de prietenie: o zi specială, o întâlnire memorabilă, un context public în care nativii pot lărgi cercul de cunoștințe, pot fi invitați într-un loc de înaltă ținută unde să întâlnească persoane remarcabile, pot fi acceptați într-un grup de elită (club, asociație, fundație, academie) care să le permită o frumoasă dezvoltare personală și profesională ulterioară.

Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie seara, va tranzita casa a XII-a a sănătății și a evenimentelor purtătoare de enigmă și mister. Întreaga săptămână se va menține un factor de stres astral, activ pe direcția casei I a personalității și a casei a VII-a a relațiilor parteneriale. Tensiuni mocnite.

