Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 16 – 22 august 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 16 – 22 august 2025

În ziua de 16 august, mecanismul astral, modest ca intensitate, se va reflecta în starea curentă de sănătate prin echilibru interior și distanță impusă prin autocontrol față de stimulii excesivi externi care le-ar putea tulbura ordinea interioară și le-ar abate gândurile pe factorii stresanți.

Între 16 august, după ora 19:01′, și seara zilei de 18 august, Luna va traversa casa I a personalității celor despre care vorbim aici și va contribui la o stare generală bună, la o mai mare putere de adaptare la nou, la surprize, la stres, la provocători, nativii recurgând instinctiv la o atitudine detașată față de eveniment și la o doză mare de umor care va atenua stridențele deranjante sau costisitoare pentru universul lor interior.

Între 18 august, după ora 22:05′, și începutul zilei de 21 august, teoretic, ar trebui să urmeze o perioadă bună, calmă din punct de vedere financiar sau marcată chiar de șansa de a rezolva chestiuni bănești mai vechi, de a duce la bun sfârșit un proiect costisitor ori de a găsi o rezolvare profesională care să le asigure un venit stabil, mulțumitor.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Între 21 august, după ora 2:05′, și 22 august, casa a III-a a comunicării va fi influențată în continuare de Mercur și, în acest răstimp, și de Lună, care le va intensifica Gemenilor pofta de dialog, de conversații destinse, de știri, noutăți, dar care va accentua și spiritul critic ori plăcerea disputelor doar din vanitatea de a-și etala cunoștințele sau talentul oratoric.

Pe 22 august, Soarele va intra în zodia Fecioarei și, până pe 22 septembrie, va fi un factor constructiv în toate abordările familiale, casnice, domestice, patrimoniale sau de integrare într-un mediu de viață și activitate care să le permită o dezvoltare echilibrată. Întreaga săptămână, unii Gemeni vor medita asupra utilității unei schimbări radicale a vieții lor prin prisma unui salt sau a unei noi orientări profesionale.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE