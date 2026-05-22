Horoscop săptămânal Vărsător. Previziuni pentru perioada 23 – 29 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea.

Horoscop săptămânal Vărsător – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai, dimineața, cu excepția unor mesaje matinale sau a unor convorbiri la care nativii vor „pune țara la cale”, este greu de estimat că s-ar putea petrece evenimente semnificative cu excepția unei surprize în plan afectiv sau a unui eveniment care poate schimba direcția vieții lor sentimentale.

Deși, contextul arată mai mult a complicare, a renunțare sau blocare a unui demers se poate lua în calcul și reprogramarea (contramandarea, amânarea sine die) a unei întâlniri.

Între 23 mai, după ora 09:57′, și 25 mai, după-amiaza, banii sau bunurile de mare valoare par a nu pune probleme, în acest răstimp, deși, conjuncția Soare/Uranus va face un Careu în T, la grad perfect, cu Nodurile Lunare, indicând apariția unei chestiuni materiale generate de o relație personală sau de relația părinților Vărsător cu copiii lor mai greu de soluționat sau de acceptat ca principiu de viață și susținere financiară. Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, casa a III-a a comunicării va rămâne în nota în care a funcționat și săptămâna trecută, marcată de multă energie, de o risipă de vorbe și argumente, de indisponibilitatea părților implicate într-un dialog spre înțelegere.

În aceeași perioadă, va opera un triunghi armonic, al micilor oportunități, cu vârful de scurgere (adică de rezolvare a unei situații) în casa a V-a a creativității. În acest context, fiind implicat și Neptun, putem vorbi despre proiecte, speranțe, intenții majore în planul unei activități de creație artistică sau interpretativă care va beneficia de „binecuvântarea” Soarelui pentru demararea proiectului.

Între 28 mai, după ora 03:53′ și 29 mai, Vărsătorii nu vor fi în apele lor pentru că vor avea tot timpul senzația că ceva este în neregulă, nesesizat explicit de către ei, care se petrece în preajma lor sau în legătură cu ei drept care vor deveni atenți și concentrați pe profesie și carieră.

