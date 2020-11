IN A RELATIONSHIP | “Prima dată”. Copiii și adolescenții români ajung să trăiască în anonimat povești pline de drame și traume emoționale

Majoritatea adolescenților cu care am interacționat în atelierele In a Relationship, dar și majoritatea prietenilor și cunoscuților mei recunosc cu jenă sau cu resemnare că nu au avut parte de nicio discuție despre sex cu părinții lor sau cu alți adulți (profesori, mentori etc.) în copilărie sau adolescență, adică exact în perioada în care ar fi avut cea mai mare nevoie de ghidaj și informații corecte legate de protecție, igienă, consimțământ sau abuzuri din sfera sexualității.



Necesitatea unei discuții despre sex și sexualitate

De cele mai multe ori, explicația personală era cumva legată de rușine – rușinea de a întreba, de a deschide subiectul, de a admite că erau curioși în legătură cu sexualitatea.

Copiii nu deschid discuții despre sex cu părinții de rușine și de teamă

Dar, pe lângă rușine, au mai apărut și alte motive recurente: teama de reacția negativă a părinților, frica de pedeapsă, vinovăția pe care o simțeau pentru astfel de “curiozități anormale la vârsta lor” și convingerea că părinții ar fi dezamăgiți de ei dacă ar afla.

S-au descurcat cu toții cum au putut – au vorbit pe ascuns cu prietenii de încredere, au citit ce au găsit prin reviste și cărți, apoi pe internet și s-au inspirat involuntar din filme și seriale, construindu-și idealuri nerealiste de care s-au lovit dureros mai apoi, în primele relații de dragoste.

Deși cu toții ne dorim o societate mai civilizată și mai educată, copiii și adolescenții români ajung să trăiască în anonimat povești pline de drame și traume emoționale, în care tabuul din jurul sexualității este numitorul comun – legătura invizibilă dintre atâtea suferințe secrete ce ar fi putut fi prevenite sau măcar oprite înainte să fie prea târziu.



Când știu că nu mai e prea devreme?

Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări din anii adolescenței și se referă la decizia de începere a vieții sexuale. Dar această întrebare va apărea doar în cazul în care copiii și adolescenții au avut parte de o minimă educație în domeniul sexualității.



Altfel, s-ar putea ca “prima dată” să se întâmple pur și simplu, fără procese de conștiință și cu riscuri majore pentru sănătatea fizică sau emoțională a tinerilor. Silvia Guță:

“E prea devreme să-mi încep viața sexuală la X ani?”

Dacă X este o vârstă sub 15 ani, specialiștii în sănătate mintală înclină către un răspuns pozitiv: da, cel mai probabil este prea devreme, iar riscurile sunt mai mari. Prea devreme se traduce, în acest caz, în situații în care copiii (fete și băieți deopotrivă) ajung părinți înainte de a se desprinde ei înșiși de copilărie.

Adolescenții ar trebui să aibă măcar minime informații înainte de începerea vieții sexuale

Dar în cazul acestei întrebări, “prea devreme” nu se măsoară doar în ani, ci și în informație. Începerea vieții sexuale este o decizie care nu poate să se refere doar la vârsta propriu-zisă a oamenilor sau la vârsta relației în interiorul căreia ar trebui să se petreacă această “primă dată”. Ea trebuie să ia în considerare atât informații medicale legate de igienă, contracepție și boli cu transmitere sexuală și nuanțele dinamicii psihologice dintre cei doi parteneri sexuali, cât și legislația în vigoare a statului, pe care tinerii ar trebui să o studieze în cadrul acelor ore de educație sexuală pe care încă nu suntem pregătiți să le acceptăm în școlile noastre.

Din punct de vedere biologic, corpurile umane încep să se pregătească de începerea activității sexuale mult mai devreme, odată cu intrarea în pubertate. Totuși, pe lângă procesele hormonale care schimbă înfățișarea, vocea, forma corpului și multe altele, pentru a decide când este cel mai potrivit moment pentru începerea vieții sexuale trebuie luați în considerare mulți alți factori mai abstracți, pe care i-am organizat în trei întrebări-cheie pe care poate să și le pună orice adolescent.



1. Știu cu exactitate, la nivel teoretic, ce ar trebui să se întâmple în timpul actului sexual și ce presupune “prima dată”?

Dacă nu ai încă răspunsul la această întrebare, ai de căutat în două direcții:

informație teoretică din surse acreditate – Adriana Radu de la SEXUL vs BARZA este o specialistă care vorbește pe limba ta despre sex și sexualitate, iar video-urile ei răspund la toate întrebările pe care nici nu știai că le ai despre sex).

– Adriana Radu de la SEXUL vs BARZA este o specialistă care vorbește pe limba ta despre sex și sexualitate, iar video-urile ei răspund la toate întrebările pe care nici nu știai că le ai despre sex). informație practică, intimă din experiențele personale ale altor oameni – poți întreba prieteni apropiați, poate chiar unul dintre părinți, dacă te simți confortabil să deschizi subiectul.

Ai nevoie de aceste informații ca să poți evalua corect și beneficiile (de la plăcere până la experiența fascinantă a unui nou nivel de intimitate), dar și riscurile (de la boli cu transmitere sexuală și până la posibile sarcini nedorite).



2. Care este motivul pentru care îmi doresc să-mi încep viața sexuală?

Dacă primele motive care îți vin în cap sunt cumva legate de insistențele partenerului/partenerei, de presiunea grupului de prieteni sau, pur și simplu, dacă e mai mult despre alți oameni și mai puțin despre dorințele, sentimentele, nevoile și curiozitățile tale, sigur e cazul să te mai gândești înainte de a accepta.

O altă variantă ar putea fi să te temi că vei pierde iubirea partenerului/partenerei sau relația în sine, ceea ce sună mai degrabă a constrângere și manipulare decât a iubire, dăruire și intimitate – acestea ar trebui să fie necondiționate.

Dacă există orice fel de presiune din exterior să îți începi viața sexuală sau dacă diferența de vârstă dintre tine și partener/parteneră este mai mare de 3-5 ani, riscul să fii într-o relație toxică sau abuzivă este destul de mare, așa că sigur ai nevoie de mai multe informații și de sprijin ca să înțelegi mai bine ce se întâmplă cu tine și cu sentimentele tale, înainte de a-ți începe viața sexuală.



3. Ce mă aștept să se întâmple după “prima dată”?

Dacă răspunsul tău sincer este pe-aproape de “Habar nu am/Toate problemele din relația mea se vor rezolva/O să scap în sfârșit de problema asta/O să pot să mă mut de acasă și să scap de ai mei” – pune totul pe pauză și ia-ți niște timp de gândire.



Sexul nu este un remediu magic la problemele tale și nici o monedă de schimb sau un prag de maturitate în sine.

Silvia Guță:

Este clar că mai ai de răspuns la niște întrebări importante înainte de a lua decizia de a-ți începe viața sexuală, lucru care presupune să fii informat/ă și asupra riscurilor și urmărilor, dar să și gândești realist atunci când evaluezi importanța acestui eveniment din viața ta. El presupune încheierea unui capitol de viață și deschiderea unuia nou – atât în relația ta cu tine însuți/însăți, cât și în relația cu ceilalți oameni, pornind de la partenerul/partenera din prezent și oamenii pe care îi iubești acum (familie, prieteni etc.) și până la partenerii tăi din viitor, pe care încă nici nu-i cunoști (da, cel mai probabil, vei avea mai mulți parteneri de-a lungul vieții).



La final, ține minte că n-o să îți poată da nimeni răspunsul potrivit, fără să te lipsească pe tine de dreptul de a alege pentru tine însuți/însăți. Așa că te invit să îți faci acest serviciu și să cauți răspunsuri și în interiorul tău, și la apropiați, și la specialiști – ca să te asiguri că faci ce e mai bine pentru tine. Nu e nicio grabă. Este posibil să regreți oricum unele lucruri mai târziu, dar măcar vei ști că ai luat o decizie informată și asumată, nu una pripită sau forțată. Iar asta contează mult pentru încrederea în propriile tale forțe și stima ta de sine, care nu îți vor permite să cazi prea ușor în capcana abuzurilor sau a relațiilor toxice.



Continuăm săptămâna viitoare cu o discuție despre viața online a tinerilor și felul în care a migrat sexualitatea lor în mediul online, generând adevărate fenomene sociale precum sexting-ul (schimbul de mesaje și imagini cu conținut erotic), însoțit în umbră de periculosul revenge porn (sau pornografia neconsensuală).

Fotografii: Shutterstock

