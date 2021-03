În ce achiziții de primăvară merită să investești (PUBLICITATE)

Pentru a fi tu bine cu tine, permite-ți să te așezi în fruntea priorităților tale, să-ți acorzi mai mult timp pentru a sta cu tine, să-ți cumperi acele lucruri pe care ți le-ai dorit de ceva vreme și să te înscrii în sfârșit la cursurile pe care voiai încă de anul trecut să le urmezi. Și dacă ai căzut în cealaltă extremă și vrei dintr-odată totul, acest articol te poate ajuta să îți faci ordine în „lista de dorințe”:

Haine și accesorii

Nu trebuie să îți achiziționezi neapărat haine scumpe odată cu renunțarea la munca remote și întoarcerea la birou, mai ales dacă în ultimul an ai lucrat mai mult de acasă, uneori stând în pijamale chiar și întreaga zi. Poți îmbina utilul cu plăcutul și să-ți comanzi online pantaloni de trening, extrem de comozi, care pot deveni piesa de rezistență a unei ținute sport și la care poți asorta foarte ușor un tricou sau un hanorac. Nu doar că îi vei putea purta și la job, mai ales dacă lucrezi într-un domeniu în care ținuta office nu este obligatorie, ci poți chiar să-ți iei mai multe perechi, pentru a-ți reînnoi echipamentul pentru sală. În plus, odată cu trecerea iernii și revenirea la temperaturi mai prietenoase, poți să te reapuci de alergat, fără a mai aștepta ca cea care îți este alături să se mobilizeze. Trebuie să înțelegi că fiecare are un ritm al lui, iar ieșirea din zona de confort poate fi mai dificilă pentru unii decât pentru ceilalți. În plus, poți adera la grupuri de „runners”, persoane din orașul tău care se reunesc într-un parc și aleargă împreună, se încurajează și se motivează reciproc, astfel încât te vei simți parte dintr-o comunitate. Ca accesorii, poți opta pentru un smartwatch, pentru a-ți monitoriza evoluția, activitatea sportivă și nu numai.

Cursuri acreditate

Dacă te atrag cursurile de teatru, improvizație sau Public Speaking, sondează oferta, studiază atent tematica și înscrie-te măcar la unul dintre acestea. Nu numai că vei simți că ai făcut în sfârșit ceva important pentru tine, dar vei avea ocazia și să cunoști oameni noi care au pasiuni comune cu tine. În plus, acest demers vine la pachet cu multă responsabilitate și disciplină, ceea ce te va ajuta semnificativ după o lungă perioadă în care poate programul de lucru a fost flexibil.



În plus, poți profita de reducerile semnificative și pentru workshopurile online, mai ales dacă nu ai găsit până acum resursele de timp pentru a participa. Din confortul propriului cămin, poți afla mai multe lucruri despre designul de interior, istoria artei sau astronomie. Totodată, vei putea cere recomandări de cărți în domeniu de la specialiști.



În concluzie, poți valorifica perioada imediat următoare pentru a-ți împlini obiectivele în care tu ești preocuparea principală, fără a-i neglija, desigur, pe cei dragi ție.



