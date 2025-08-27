Înapoi la școală cu Primark: Calitate și stil la prețuri avantajoase

Back to school – Primark. Foto: Primark

Colecția Back to School propune piese vestimentare realizate din materiale de calitate și care rezistă în timp, în plus sunt ușor de asortat, tocmai pentru a simplifica rutina de dimineață. Nu în ultimul rând, toate piesele au fost gândite în culori vii, după ultimele tendințe, pentru a oferi un plus de încredere și confort copiilor, indiferent de vârstă. Și în acest an, colecția pentru școală se concentrează pe echilibrul dintre calitate excelentă și prețuri accesibile, fiind concepută pentru a veni în sprijinul tuturor familiilor care au început să-și pregătească deja listele de cumpărături.

Colecția de îmbrăcăminte pentru noul sezon aduce în prim-plan articole esențiale, piese de exterior rezistente și încălțăminte practică, ușor de purtat zi de zi. Gama este variată și acoperă toate nevoile copiilor: de la pantaloni sport și treninguri confortabile, echipamente de sport fără cusături, șosete din bumbac, blugi și lenjerie, până la tricouri clasice, încălțăminte sport modernă, jachete versatile și seturi complete de bluze și pantaloni. Toate sunt gândite să reziste atât în sala de clasă, cât și în curtea școlii.

Recomandări (Contra)Bilanțul lui Nicușor Dan la 100 de zile de mandat: relație rece între Palate, lipsa unei echipe și multă indecizie politică

Colecția se adresează tuturor copiilor, indiferent de vârstă. Cei mici se pot bucura de articole vesele, imprimate cu personajele preferate, iar cei mai mari pot alege modele moderne, inspirate de cele mai recente tendințe ale modei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Pe lângă îmbrăcăminte, Primark oferă o gamă extinsă de ghiozdane, rechizite și obiecte de papetărie, asigurând părinților o experiență de cumpărături completă. Ghiozdanele sunt imprimate cu personaje îndrăgite precum eroii Marvel, Minnie Mouse, Sonic, Spiderman și Stitch, astfel încât până și recreația devine mai distractivă.

De la ținute cool de zi cu zi la articole esențiale pentru școală, colecția Back to School de la Primark reușeste să ofere și în acest an o varietate de produse, la prețuri avantajoase.

Back to school – Primark. Foto: Primark

Recomandări Service-urile auto avertizează că asigurătorul Axeria nu plătește facturile. „Sunt exact practicile pe care le avea Euroins”

Colecția este disponibilă în magazinele Primark din București (ParkLake Shopping Center și AFI Cotroceni) și Timișoara (Iulius Town).

Acum poți verifică disponibilitatea produselor online și poți începe pregătirile din timp pentru un nou început de an școlar cu stil!

Foto: Primark

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE