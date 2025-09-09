Glumele, strict interzise la bord

Barbie Bac Bacilieri este o însoțitoarea de zbor argentiniană care a devenit vedetă pe YouTube cu peste 2,7 milioane de fani.

Tânăra de 29 de ani a dezvăluit pentru Whats The Jam regulile nescrise pe care pasagerii ar trebui să le respecte la peste 9.000 de metri altitudine.

Prima regulă pe care Barbara Bacilieri o subliniază: nu faceți glume deplasate la bordul avionului.

„Când a apărut filmul Society of the Snow, un pasager mi-a spus: «Dacă se întâmplă ceva, îți dau consimțământul să mă mănânci». Eu am rămas uimită: «Ce?!»”, a povestit ea.

Alți pasageri au mers chiar mai departe: „Cine pilotează? Dacă e o femeie, să-mi spui, că o să cobor”.

Ce să nu mănânci și cum să te încalți

Însoțitoarea de zbor recomandă să evitați apa de la robinet în avion. De asemenea, de evitat este și iaurtul lăsat „în pungi cu gheață” ore în șir.

În ceea ce privește vestimentația, tocurile sunt o alegere neinspirată: „Eu nu port niciodată tocuri… în cazul unei evacuări, ar trebui să le scoateți, pentru a nu deteriora toboganul, iar la aeroport trebuie să mergeți mult pe jos”.

Igiena în avion: „Credeți că e apă?”

Când vine vorba de baie, Bacilieri avertizează: „Credeți că lichidul de pe podeaua toaletei este apă? Nu vă puteți imagina tot ce se află acolo”.

„În plus, nici covorul avionului nu este foarte curat”, a adăugat ea.

Nici păturile nu sunt o alegere sigură: „Chiar dacă păturile sunt spălate înainte de fiecare zbor, au fost folosite de atât de mulți pasageri încât nu știi niciodată ce ar putea fi în ele”.

Îmbarcarea și hainele nepotrivite

Barbara Bacilieri preferă să se urce ultima în avion: „Unii pasageri încep să stea la coadă la poarta de îmbarcare înainte ca avionul să fi ajuns… De ce să stai la coadă pentru îmbarcare dacă tot trebuie să aștepți atât de mult?”.

Cât despre ținutele alese, o altă însoțitoare de zbor, Cher, din Dallas, a avertizat într-un videoclip viral pe TikTok: „Este un dublu tabu… Nu aș purta niciodată, niciodată, niciodată o salopetă”.

„Când mergi la baie, salopeta o să ajungă pe podea, care e îmbibată cu urină și nu e ștearsă des cu mopul”, a continuat ea, adăugând că pe podelele toaletelor din aeronave cantitatea de urină este „mult mai mare” decât cred majoritatea oamenilor.

Ea spune că salopetele, sandalele sau topurile decoltate și scurte pot deveni periculoase la bord, între podele umede, covoare murdare și temperaturi scăzute.

De la glume deplasate și încălțăminte nepotrivită, până la reguli de igienă ignorate de mulți, stewardesele subliniază că zborul în siguranță depinde și de comportamentul pasagerilor.

