Astfel de povești sunt uneori folosite greșit pentru a întări stereotipuri învechite, conform cărora femeile nu sunt capabile fizic să ocupe anumite roluri de înaltă calificare, precum chirurgia cardiacă. În realitate, femeile chirurg lucrează adesea mai mult și își pun sănătatea în pericol pentru a obține aceleași rezultate ca și colegii lor bărbați.

Problema nu este lipsa abilității, ci influența prejudecăților de gen în medicină și design. O echipă de cercetători încearcă să schimbe această situație. Folosind un dispozitiv echipat cu senzori și tehnologie de scanare 3D, aceștia au măsurat forța de prindere și dimensiunea mâinilor în diverse scenarii chirurgicale simulate. Studiul a inclus 42 de chirurgi cardiaci și vasculari din întreaga lume, dintre care 24 au fost femei.

Participanții au împărtășit dificultățile cu care se confruntă, precum durerile de încheieturi și teama de probleme articulare pe termen lung, toate agravate de instrumentele care cer mai multă forță decât pot oferi confortabil.

Datele colectate sunt deja folosite pentru a îmbunătăți designul dispozitivelor cardiovasculare. Mânerele sunt redimensionate pentru a se potrivi unei game mai largi de forme ale mâinilor, iar forța necesară pentru a le opera este redusă. Scopul este clar: reducerea riscului de accidentări, îmbunătățirea stării de bine a chirurgilor și prelungirea carierelor acestora.

„Sala de operație este plină de dispozitive concepute pentru chirurgul „mediu”, care, timp de decenii, a fost bărbat”, notează The Conversation.

Diametrele mânerelor sunt optimizate pentru mâini mai mari, iar butoanele și glisoarele necesită forțe calibrate pentru prinderea masculină. În chirurgia vasculară și cardiacă, precizia și forța sunt esențiale. Procedurile necesită poziții inconfortabile pentru perioade lungi, iar instrumentele nepotrivite cresc riscurile de oboseală și accidentări.

Când inginerii dezvoltă dispozitive biomedicale, se bazează pe ghiduri de design care includ dimensiuni ideale ale mânerelor și forța de prindere necesară.

Totuși, aceste ghiduri sunt incomplete. Femeile au fost excluse din studiile de cercetare, iar datele lor lipsesc din seturile de date care influențează designul. Uneori, măsurătorile bărbaților sunt reduse cu 30-40% pentru a „estima” dimensiunile femeilor, o metodă inexactă care ignoră variațiile reale.

Problema nu este doar de gen. Etnia și vârsta contează și ele. Persoanele de culoare sunt subreprezentate în cercetările medicale, ceea ce agravează provocările pentru femeile de culoare.

Diferențele sunt semnificative: forța medie de prindere a unui bărbat european este de aproximativ 49 kg, în timp ce pentru o femeie asiatică este de 24 kg, dar ambele sunt așteptate să îndeplinească aceleași sarcini chirurgicale cu aceleași instrumente.

Schimbări necesare în profesie

În 2025, femeile vor reprezenta majoritatea medicilor în Marea Britanie, marcând o tranziție în profesie. Cu toate acestea, instrumentele folosite sunt încă bazate pe presupuneri învechite.

Lipsa unui design incluziv nu este doar o problemă de echitate, ci și una practică, care afectează siguranța la locul de muncă și îngrijirea pacienților. Tehnologiile noi, precum scanarea 3D și senzorii avansați, permit colectarea de date precise într-un mod mai eficient.

Acest lucru deschide calea pentru un design care să țină cont de diversitatea forței de muncă chirurgicale, nu doar în ceea ce privește genul și etnia, ci și dimensiunea corpului și stilul de lucru. Prin integrarea datelor despre forța de prindere și dimensiunea mâinilor dintr-un grup reprezentativ de chirurgi, designerii pot abandona mentalitatea „mărimea universală”.

Reducerea cerințelor fizice ale instrumentelor chirurgicale nu va ajuta doar femeile, ci va îmbunătăți confortul pentru toți chirurgii, inclusiv pentru bărbații mai mici sau practicienii mai în vârstă.

