„Danaida” (o sculptură din 1913, reprezentând un cap de bronz cu patină brună și foiță de aur) va fi scoasă la licitație luni, pe 18 mai, la prestigioasa casă Christies din New York, SUA.

Lucrarea lui Brâncuși este estimată de specialiști la 100 de milioane de dolari. Dacă se va atinge sau se va depăși această sumă, „Danaida” va doborî actualul record deținut de o operă a lui Brâncuși – 71,2 milioane de dolari, sumă obținută în 2018 pentru lucrarea „Tânără fată sofisticată” (Portretul lui Nancy Cunard).

Campanie atipică de promovare

Pentru a evidenția importanța acestei licitații, care se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase ale anului, organizatorii au apelat la o strategie de marketing neobișnuită, implicând-o pe actrița Nicole Kidman.

Actrița a vizitat galeriile Christies de la Rockefeller Center și a fost protagonista unui videoclip de promovare de aproximativ două minute.

Pe fundalul sonor al piesei „Golden Years” a lui David Bowie, Kidman este surprinsă pozând, dansând și admirând capodopera brâncușiană.

Clipul simbolizează o întâlnire inedită între două muze: „Danaida” (precursoarea seriei Muzelor, considerată o lucrare-simbol pentru nașterea sculpturii moderne) și Nicole Kidman (muza atâtor generații de cineaști și artiști contemporani).

Ultima șansă de a vedea sculptura în public

„Danaida” provine din valoroasa colecție a regretatului magnat media Samuel Irving Newhouse Jr. Acesta a achiziționat sculptura tot prin intermediul casei Christies, în anul 2002, plătind pentru ea 18,2 milioane de dolari.

Până la licitație, opera este expusă la New York în cadrul expoziției publice „Masterpieces: The Private Collection of S.I. Newhouse” (deschisă în perioada 9 – 18 mai 2026).

Dacă sculptura va fi adjudecată de un colecționar privat, aceasta ar putea fi ultima oportunitate pentru publicul larg de a o mai admira o bună perioadă.

Semnificația artistică

Importanța „Danaidei” în istoria artei este subliniată de marii experți ai operei lui Brâncuși:

Istoricul de artă Sidney Geist explică faptul că lucrarea face parte din aceeași serie vizuală cu „Domnișoara Pogany”.

Ea reprezintă însă un portret redus la esența sa absolută: Brâncuși a eliminat linia umerilor, brațele și ochii mari (specifici seriei Pogany), concentrându-se doar pe forma pură a capului și pe o coafură austeră, netedă, cu subtile torsiuni.

Profesorul Friedrich Teja Bach, unul dintre cei mai mari specialiști germani în Brâncuși, notează că piesa se înscrie într-un grup de lucrări de mici dimensiuni prin care sculptorul explora noi teritorii artistice inspirate de mitologia greacă, alături de „Prometeu” (1911), „Naïade” (1912) și „Narcis” (1909-1910).

De altfel, referințele la sculptura cicladică și greacă arhaică reprezintă o constantă în creația lui Constantin Brâncuși, fiind evidente în titlurile multor capodopere precum „Leda”, „Cariatida”, „O muză”, „Himera” sau „Socrate”.