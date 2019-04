Canotoarea și-a cunoscut soțul la competițiile internaționale în anii 80, s-a căsătorit și a locuit în Olanda până în 1993. Când a revenit în țară, a alergat la câteva maratoane organizate în București, competiție care a încetat să mai existe ani buni.

Așa că în 2008 și-a luat ea misiunea de a aduce cultura alergatului în București. 12 ediții de Semimaratonul București și zeci de mii de participanți mai târziu, Valeria Răcilă se bucură de spiritul tot mai sportiv al românilor. ”Îi văd în parc alergând cu tricourile de la competițiile noastre…”, spune campioana.

Aflu de la ea că încălțările de alergat „cele mai cele…” sunt doar marketing, așa că nu e cazul să ne aruncăm la ce e mai scump de pe piață. De altfel, alergatul e cel mai la îndemână sport.

„Poți să alergi în jurul blocului sau în parc, oriunde”, mai spune campioana. Dacă vreți să vedeți cât de simplu e să alergi și câtă bucurie vă aduce, puteți veni măcar ca spectatori la competițiile organizate de ea în București. Semimaratonul București are loc pe 12 mai.

– Au trecut 11 ani de la primul maraton. Cum s-a născut proiectul?

– Când am venit în România în 93, am început să alerg în București. Din 1994 am alergat patru maratoane organizate de domnul Silviu Dumitrescu, iar după, o perioadă lungă, nu s-a mai organizat nimic în București. Eu am mai alergat și în alte capitale europene, și în America și mi-a plăcut foarte mult atmosfera la astfel de evenimente și în 2008 am organizat prima ediție cu 1.000 de oameni la toate probele. Și în fiecare an numărul alergătorilor a crescut și anul trecut am avut aproape 20.000 de alergători la toate probele. Noi avem mai multe probe: avem și una 3,8 kilometri pentru familii, avem zece kilometri, semimaraton, maraton. Și cei care au început cu 3,8 km, data următoare au alergat 10 kilometri, apoi un semimaraton și au ajuns să alerge și un maraton în câțiva ani.

A alergat și când a fost însărcinată

– Cât de mult alergați, de obicei?

– Chiar ieri am alergat 10 km și de câte ori ies văd oameni alergând, din ce în ce mai mulți, îi văd că poartă tricourile noastre de la edițiile precendente și mă bucur să văd că atât de multă lume a început să adopte un stil de viață sănătos. Eu, practic, nu m-am lăsat de sport niciodată, doar cât am fost însărcinată și cu al doilea copil am alergat până în luna a șaptea, nu-mi vedeam vârfurile de la teniși de burtă și după aceea am continuat să fac sport, să fac mișcare, și mă bucur că pot să-i încurajez și pe alții să facă sport. Și prin aceste evenimente pe care le organizăm în București, cred că am influențat pozitiv multe persoane.

Sunt multe maratoane în țară, la Iași, Cluj, Timișoara, aproape în fiecare oraș mare din țară există un maraton. Sportul este viața mea, cred că alergarea este un mod de a te mișca foarte facil, cred că oricine poate. Ideea e ca atunci când ajungem acasă de la muncă să nu ne așezăm pe canapea, pentru că atunci nu mai ieșim din casă să facem mișcare. Putem să alergăm cu un tricou și o pereche de teniși, nu ne trebuie mult echipament, putem alerga în jurul blocului, în parc, oriunde și garantez că după jumătate de oră de alergare ne vom simți mult mai bine. Pentru mine, alergarea e un fel de meditație, sunt eu cu gândurile mele, pot să-mi fac planuri, să admir un copac și după ce am alergat am o stare de bine.

Alergători din 72 de țări, la București

– Vi se întâmplă să nu aveți chef vreodată să faceți sport?

– Dacă îmi pun în cap ziua că după ce ajung acasă vreau să fac mișcare, e foarte simplu, mă îmbrac și fac o oră de alergare sau de ergometru, joc tenis. Este mai simplu pentru mine. Poate pentru începători e mai greu să se urnească, dar eu cred că acum sunt foarte multe grupuri de alergători și cred că se încurajează unii pe alții și văd o atmosferă foarte plăcută în parcuri și la evenimentele noastre.

– Ce sfaturi aveți pentru cei care vor să se apuce de alergat?

– I-aș sfătui pe toți să facă un control medical înainte de a participa la o competiție. Și apoi să o ia pas cu pas, kilometru cu kilometru și să crească.

– Competițiile au crescut cu fiecare an, există aproape un turism de maraton…

– Am avut anul trecut alergători din 72 de țări, suntem competiție internațională, membri ai Federației Internaționale de Atletism și AIMS și vin de fiecare dată alergători de elită din Kenya, Etiopia, Maroc, Anglia, plus foarte mulți străini care vin și aleargă la București. Și mă bucur că alergând aici dezvoltăm puțin și economia țării, pentru că ei vin și stau și la hotel, consumă. Anul acesta ne gândim să facem niște pachete turistice. Eu mă bucur. Înseamnă civilizație, până la urmă, acest maraton.

Citește și:

Amza Pellea, naș la o nuntă aranjată! Marele actor l-a cununat pe cascadorul Vasile Popa, care avea nevoie de buletin de București