Rețeta originală are trei ingrediente, nu patru

Cacio e pepe este cunoscută pentru simplitatea și rafinamentul ei: paste, piper negru și brânză pecorino. În varianta Good Food, însă, au apărut parmezan, unt și chiar sugestia de a adăuga smântână lichidă. Pentru italieni, acest lucru e de neiertat.

Braccio di ferro #Roma #Londra sulla vera ricetta della #pasta “cacio e pepe”. La TV pubblica britannica diffonde una ricetta sbagliata e, dopo le proteste dellItalia… corre ai ripari.#Tg1 Natalia Augias pic.twitter.com/JaisdW0v96 — Tg1 (@Tg1Rai) August 6, 2025

Claudio Pica, președintele Fiepet Confesercenti, a transmis o scrisoare oficială ambasadei Marii Britanii la Roma și companiei care deține site-ul:

„Rețeta originală exclude parmezanul și untul. Nu sunt patru ingrediente, ci trei: pasta, piper și pecorino.”

Italienii acuză: „Nu e cacio e pepe, e altceva”

Reacțiile din Roma au fost la fel de dure. Giorgio Eramo, proprietar de restaurant de paste lângă Vatican, a spus că varianta britanică seamănă mai mult cu „pasta Alfredo” decât cu rețeta tradițională: „Este teribil! Ce au publicat ei nu e cacio e pepe. Dacă adaugi unt și parmezan, devine alt fel de paste.”

Alți proprietari de restaurante și cafenele au criticat mai ales folosirea smântânii: „Smântâna e pentru deserturi. Cine o folosește la cacio e pepe nu știe ce înseamnă gătitul”, a spus Nicola, patronul unui local din apropierea Vaticanului.

Cacio e pepe, simplitatea romană ridicată la rang de artă culinară

Potrivit Academiei Italiană de Bucătărie – Bucătăria romană tradițională (de la Roma), cacio e pepe este o rețetă tradițională din Roma și regiunea Lazio, compusă din doar trei ingrediente: paste (de obicei spaghetti sau tonnarelli), brânză pecorino romano și piper negru proaspăt măcinat. Originea sa datează din perioada pastorală a Italiei, când păstorii din Apenini purtau cu ei alimente ușor de păstrat, paste uscate, brânză sărată și piper, pentru a găti mâncăruri hrănitoare și simple.

Preparatul este apreciat pentru gustul intens și tehnica delicată de emulsie, care transformă brânza și apa de la paste într-un sos cremos fără a folosi unt sau smântână. De-a lungul timpului, cacio e pepe a devenit un simbol al gastronomiei romane autentice, iar orice abatere de la rețeta originală stârnește reacții puternice în Italia.

Mâncarea, parte din identitatea italiană

Italienii recunosc că pot accepta variații moderne, dar nu sub numele original. Maurizio, care conduce un hotel de familie din Roma, a explicat: „Poți face toate variațiile din lume, dar nu le poți numi cacio e pepe dacă pui unt, ulei și smântână. Atunci e altceva.”

Pentru mulți, indignarea vine din faptul că mâncarea este o parte esențială a culturii italiene. „Tradiția noastră se bazează pe mâncare. Dacă atingi singurul lucru pe care îl avem peste tot în lume, ne poate face să ne simțim triști”, a spus Eleonora, angajată a unei cafenele din centrul Romei.

