În cadrul unui interviu video realizat la distanță, prin intermediul internetului, dr. Andrei Tudor Rogoz, medic specialist boli infecțioase la Sanador, ne vorbește despre cum se manifestă infecția Covid-19, ce tratamente folosesc medicii pentru cei infectați și ce se știe despre anticorpii care ne pot proteja după vindecarea de această infecție.



După cum subliniază și dr. Rogoz, în momentul de față comunitatea medicală din toată lumea încearcă diverse scheme de tratament, fiind vorba de un virus nou. Partea bună este că e înrudit cu alte virusuri cu care oamenii s-au mai confruntat de-a lungul timpului, ceea ce îi ajută pe medici și pe oamenii de știință să găsească soluții acum.



Urmăriți întregul interviu:



Din informațiile pe care le avem până acum, când cineva este infectat cu Covid-19, cum decurge tratamentul?



Din păcate, chiar și la cazurile astea grave sau severe, internate în spital, tratamentul sigur sau standard la momentul ăsta este cel simptomatic, plus suportul unor funcții vitale care ți-ar fi afectate, respectiv oxigenarea, această problemă pe care o are corpul la momentul unei infecții severe la nivelul căilor respiratorii inferioare, când faci pneumonie. Primesc antitermice, hidratare, plus suportul, pe diferite nivele de intensitate, a funcției respiratorii.



Restul tratamentelor, din păcate, la momentul ăsta, sunt toate în fază de studiu. Și ar trebui înțeles și de cei care urmează să le primească. Și, din punctul meu de vedere, ar trebui înțeles și de cei care le vor prescrie, că le dau ca un studiu, și ar trebui toată lumea să semneze, să înțeleagă la ce riscuri sau pentru ce faci lucrul respectiv.



Vom da, dacă vom fi nevoiți, probabil și în România, sper să se aleagă un protocol național de tratament, dacă nu, se vor încerca diferite scheme pe baza unor medicamente sau substanțe care în momentul ăsta au niște studii in vitro, adică pe bază de teste pe celule, sau la infecțiile cu ceilalți viruși cu care seamănă — la SARS, MERS — , care au fost utilizate și au avut acolo cel mai bune rezultate. Mai multe clinici din lumea întreagă încearcă combinații ca să găsească o formulă care să le crească supraviețuirea, să reducă mortalitatea. Dar nu e un stas, standard, din păcate, momentan.

În România există cercetări pentru găsirea unui vaccin?



Știu că e o metodă de încercare a unui vaccin care a fost prezentată public de către un centru din Timișoara, dar nu cred că avem alte centre implicate la momentul ăsta și nici șanse realiste de a produce înaintea altora un vaccin.



Dacă avem un prieten sau o rudă infectată cu Covid-19, ce trebuie să facem pentru a noi înșine, pentru a ne proteja?



Primul pas e să verifici printr-o sursă informată — Tel Verde, medicul de familie, DSP — dacă tu te încadrezi la un contact apropiat al acelei persoane. Faptul că te-ai întâlnit în scara blocului 30 de secunde cu persoana aceea sau că ai dat mâna cu el sau că stai în fiecare zi la birou — sunt lucruri diferite. Adică nu simpla intersecție îți ridică ție riscul de a face infecția.



Dacă ți se spune că, da, din păcate îndeplinești condițiile de contact apropiat, ți se va recomanda, la momentul ăsta, izolare la domiciliu timp de două săptămâni și rămâne să anunți dacă încep să-ți apară semne clinice adică febră, tuse, alte probleme respiratorii.

Cum funcționează imunitatea și anticorpii după vindecarea de Covid-19?



Răspunsul sincer e că nimeni nu știe. Sau, la momentul ăsta, nu e nimeni sigur că știe. Au început să apară studii care să ne dea speranțe că există, ca și pentru alte infecții, că ar fi fost oarecum surprinzător să nu existe o oarecare imunitate în urma trecerii prin infecție, un grad mare de imunitate dobândit de cei care au trecut și s-au vindecat și au fost recuperați în urma acestei infecții.



Rămâne în discuție pentru cât timp va rămâne acea imunitate, cât timp sunt anticorpii ăia protectori. Dar că ei apar e sigur, în sensul în care sunt teste deja care încearcă să diagnosticheze boala sau trecerea prin boală pe seama anticorpilor respectivi. Nu e o familie complet nouă, nu e un virus apărut din aer, se înrudește cu alte virusuri pentru care există anticorpi și a căror eficiență e dovedită, deci ar trebui și el să se manifeste la fel, să ne protejeze anticorpii.



