Laboratorul inteligent: de la analize clasice la prevenție asistată de AI

Dr. Andreea Alexandru: „Laboratoarele moderne nu mai înseamnă doar diagnostic, ci și predicție”

Trăim într-o lume în care bolile cronice apar tot mai des și tot mai devreme. Efectele negative ale stresului, alimentației dezechilibrate și sedentarismului se acumulează în tăcere, iar organismul nu ne dă întotdeauna semnale clare. Ceea ce putem face pentru a preveni aceste afecțiuni este să ne verificăm periodic sănătatea, prin analize de laborator. Vorbim acum despre laboratoare inteligente și despre faptul că prevenția a devenit mai simplă și mai precisă ca oricând: rezultatele sunt rapide, sigure și interpretate cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație.

„Laboratoarele moderne nu mai înseamnă doar diagnostic, ci și predicție. Cu ajutorul tehnologiei și al echipelor medicale specializate, putem să anticipăm riscuri și să intervenim din timp, înainte ca boala să se manifeste”, explică Dr. Andreea Alexandru, Directorul Medical al Diviziei Laboratoare Regina Maria.

Primul pas: analizele clasice, făcute inteligent

Un set de analize uzuale făcut anual este un punct de plecare esențial. Hemoleucograma completă, glicemia, profilul lipidic (colesterol total, LDL – adesea numit „colesterolul rău”, HDL – cunoscut și sub numele de colesterol „bun”, trigliceride), testele pentru ficat și rinichi – toate acestea pot semnala din timp dezechilibre metabolice sau inflamații cronice.

Oricât de banale ar părea, aceste investigații sunt prima linie de apărare împotriva bolilor cronice. O glicemie discret crescută poate anunța instalarea diabetului cu mult înainte să apară simptomele, colesterolul ridicat avertizează că vasele de sânge încep să sufere în tăcere, iar modificările enzimelor hepatice sau renale pot dezvălui afecțiuni care, netratate, evoluează ireversibil.

Într-un laborator inteligent, aceste analize sunt procesate prin sisteme complet automatizate, capabile să elimine erorile umane și să ofere rezultate rapide și precise. „Timpul și precizia sunt aliații pacientului. Automatizarea și tehnologia de vârf garantează că analizele simple pot deveni instrumente puternice de prevenție”, subliniază Dr. Andreea Alexandru.

Ceea ce le face cu adevărat vitale este faptul că majoritatea bolilor grave – de la diabet și hipertensiune, până la insuficiență renală sau afecțiuni hepatice – încep fără durere, fără simptome și fără semne vizibile. Doar aceste teste, aparent obișnuite, le pot scoate la lumină.

Analizele esențiale care schimbă regulile jocului

Viața modernă aduce cu ea și noi tipuri de dezechilibre. De aceea, laboratoarele inteligente includ investigații adaptate stilului de viață actual. Cortizolul, supranumit „hormonul stresului”, este unul dintre indicatorii cei mai importanți: nivelurile crescute pe termen lung afectează somnul, greutatea, imunitatea și echilibrul hormonal. Asociat cu hemoglobina glicozilată (HbA1c), care arată controlul glicemiei pe ultimele trei luni, cortizolul devine parte dintr-un tablou clar al riscului metabolic și psihologic.

Tot aici se încadrează și analizele pentru micronutrienți precum zincul și seleniul, indispensabili pentru imunitate și sănătatea hormonală. „În ultimii ani, acordăm o atenție crescută unor teste aparent mai mici, dar cu impact major: nivelurile de zinc, seleniu, cortizol și hemoglobină glicozilată”, explică Dr. Alexandru. Deficiențele de zinc și seleniu pot părea minore – oboseală, căderea părului, piele ternă, unghii fragile – dar în timp slăbesc rezistența organismului. „Nu suplimentăm la întâmplare, ci doar după ce testăm. Doar așa știm exact ce îi lipsește organismului și putem interveni corect”, avertizează medicul.

Prevenția inteligentă: cine, când și de ce analize are nevoie

Multe boli cronice au o evoluție lentă și tăcută. Diabetul de tip 2 poate rămâne asimptomatic ani la rând, iar afecțiunile hepatice sau renale sunt descoperite adesea întâmplător, la analize de rutină.

„Prevenția înseamnă să acționăm înainte ca boala să se manifeste. Cu cât descoperim mai devreme un dezechilibru, cu atât avem șanse mai mari să îl corectăm fără tratamente complexe”, spune Dr. Andreea Alexandru.

Nu doar vârsta contează, ci și stilul de viață și istoricul personal. „Există categorii de pacienți care au nevoie de monitorizare mai frecventă: persoanele peste 40 de ani, cele supraponderale, fumătorii, pacienții cu istoric familial de boli cardiovasculare sau metabolice, dar și cei cu un stil de viață sedentar. De asemenea, femeile în premenopauză sau postmenopauză pot beneficia de monitorizarea nivelului de colesterol, hormonilor tiroidieni și glicemiei”, detaliază medicul.

Pe lângă testele de bază, există și investigații mai puțin cunoscute, dar extrem de valoroase. HS-CRP (proteina C reactivă ultrasensibilă) indică inflamația cronică, un factor de risc cardiovascular. Vitamina D arată echilibrul imunitar și osos, homocisteina este un marker asociat cu bolile cardiovasculare, iar testele genetice pot dezvălui predispoziții la anumite afecțiuni. Toate acestea fac parte dintr-o abordare modernă: prevenția personalizată.

Cum funcționează inteligența în spatele analizelor

Un laborator inteligent nu înseamnă doar aparatură modernă, ci un ecosistem medical unde tehnologia și știința se completează. Dacă în trecut o analiză era doar o cifră, astăzi ea este integrată într-un sistem complex de interpretare asistată de AI. Datele nu mai sunt izolate, ci puse în context, comparate cu mii de alte rezultate și corelate cu posibile riscuri.

„Inteligența artificială ne ajută să observăm tipare invizibile pentru ochiul uman. Un algoritm poate corela valori care aparent sunt în limite normale, dar care împreună conturează un risc incipient de boală. În felul acesta putem anticipa și preveni, nu doar reacționa”, explică Dr. Alexandru.

Automatizarea face ca analizele să fie nu doar sigure, ci și extrem de rapide. Probele sunt procesate într-un flux controlat, fără timpi pierduți și fără erori de manipulare. Iar pentru pacient, asta înseamnă rezultate livrate rapid și interpretate cu cea mai avansată tehnologie.

Dr. Andreea Alexandru, Directorul Medical al Diviziei Laboratoare Regina Maria

„Laboratoarele Inteligente REGINA MARIA sunt partenerul pacientului zi de zi. Ele transformă analizele dintr-o formalitate medicală într-un instrument de prevenție continuă, menit să protejeze sănătatea pe termen lung”, subliniază Dr. Alexandru.

De ce contează să nu amâni analizele

A amâna analizele „pentru la anul” sau a le evita din comoditate înseamnă, de fapt, să oferi bolii timp să se instaleze. Cele mai periculoase afecțiuni sunt cele tăcute, care se dezvoltă ani de zile fără niciun simptom vizibil. Când durerea apare, de obicei boala este deja avansată și greu de controlat.

„Un set de analize făcut la timp într-un laborator inteligent poate fi diferența între o intervenție simplă și ani întregi de tratamente complicate. Sănătatea nu se simte, se verifică”, conchide Dr. Andreea Alexandru.

Despre Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA

Regina Maria este rețeaua de sănătate care conduce transformarea digitală în domeniul medical din România, prin investiții constante în tehnologie de ultimă generație și AI. Rețeaua oferă pacienților acces la laboratoare inteligente, echipate cu cele mai noi tehnologii și integrate într-un sistem național performant.

Laboratoarele Regina Maria sunt primele din țară acreditate RENAR pentru utilizarea inteligenței artificiale și sunt recunoscute pentru acuratețea și siguranța rezultatelor, eliberarea rapidă a analizelor, aparatură de ultimă generație și o gamă completă de teste genetice și analize medicale. 35 de laboratoare și peste 200 puncte de recoltare numără rețeaua în prezent.

Sursa foto: freepik.com



