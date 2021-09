Numeroase studii au demonstrat proprietățile anticancerigene deținute de lămâie, însă acest fruct are și alte beneficii, cum ar fi acela de a trata eficient chisturi sau tumori.

Lămâia a fost testată de pe diferite tipuri de cancer și s-a observat că are capacitatea de la contribui la vindecarea oricărei forme a bolii. Dar, dacă la lămâie este adăugat și bicarbonat de sodiu, efectul este și mai puternic, deoarece bicarbonatul de sodiu menține un PH echilibrat.

De asemenea, lămâia are un puternice efect antimicrobian și poate trata atât infecțiile fungice, cât și pe acelea bacteriene. Astfel, fructul este deosebit de eficient în lupta împotriva paraziților intestinali și reglează tensiunea arterială.

Lămâia este benefică și sistemului nervos, fiind un antidepresiv puternic, prin reducerea stresului li calmarea crizelor nervoase.

Unul dintre cei mai mari producători de medicamente din lume spune că, în urma a 20 de experimente de laborator, s-a demonstrat că lămâia distruge celulele canceroase în cazul a 12 tipuri de cancere și poate preveni metastazele celulelor canceroase, fiind de 10.000 de ori mai puternică, în combinație cu bicarbonatul de sodiu, decât chimioterapia sau medicamente specifice precum Adriamycina.

Ce au mai demonstrat specialiștii și este foarte interesant e faptul că extractul de lămâie combinat cu bicarbonatul de sodiu distruge doar celulele canceroase, fără a ataca sau a afecta aște celule sănătoase sau țesuturi.

Experimentele au arătat că este suficient ca pacienții bolnavi de cancer să bea zilnic un pahar de suc de lămâie în care s-a adăugat o linguriță de bicarbonat de sodiu.

Specialiștii avertizează însă că această combinație nu poate vindeca efectele dezastruoase ale chimioterapiei.

De asemenea, aceștia subliniază că, pentru o mai mare eficiență a tratamentului, sunt recomandate lămâile organice.

