Sunt denumite în mod obișnuit nuci de caju și comparabile din punct de vedere nutrițional cu acestea, însă caju sunt, de fapt, semințe. Sunt bogate în substanțe nutritive și compuși benefici ai plantelor.

Deși vedem pe multe etichete că scrie „crud”, caju cu adevărat crud, așa cum se găsește el în natură, nu este sigur pentru consum. Asta deoarece conține o substanță cunoscută sub numele de urushiol, găsită și în iedera otrăvitoare. Urushiolul este toxic și contactul cu acesta poate declanșa o reacție cutanată la unii oameni. Miezul de caju este procesat pentru a elimina acest lichid toxic, iar produsul rezultat este vândut drept caju crud.

Caju este bogat într-o serie de nutrienți. O mână de caju nesărat – 28 de grame -are următoarele valori nutriționale:

Calorii: 157

Proteine: 5 grame

Grăsime: 12 grame

Carbohidrati: 9 grame

Fibra: 1 gram

Cupru: 67% din doza zilnică recomandată (DZR)

Magneziu: 20% din DZR

Mangan: 20% din DZR

Zinc: 15% din DZR

Fosfor: 13% din DZR

Fier: 11% din DZR

Seleniu: 10% din DZR

Tiamina: 10% din DZR

Vitamina K: 8% din DZR

Vitamina B6: 7% din DZR

Lapte de caju – beneficii

Laptele de caju este o băutură populară fără lactoză, făcută foarte simplu, din caju întregi și apă. Are o consistență cremoasă și este bogat în vitamine, minerale, grăsimi sănătoase și alți compuși benefici ai plantelor.

Disponibil și în comerț în alternative neîndulcite și îndulcite, laptele de caju poate înlocui laptele de vacă în majoritatea rețetelor. Poate crește imunitatea și poate îmbunătăți sănătatea inimii, a ochilor și a pielii.

Bogat în nutrienți

Laptele de caju conține grăsimi sănătoase, proteine și o varietate de vitamine și minerale.

Cea mai mare parte a grăsimilor din această băutură extrem de nutritivă provine din acizi grași nesaturați care stimulează sănătatea inimii și oferă alte beneficii.

Produsele cumpărate din magazin pot avea cantități diferite de nutrienți decât versiunile de casă.

Laptele de caju din comerț este de obicei îmbogățit cu vitamine și minerale și are cantități mai mari din anumite substanțe nutritive, în comparație cu versiunile de casă. Cu toate acestea, în general, furnizează mai puține grăsimi și proteine și nu includ fibre. În plus, produsele cumpărate din magazin pot conține uleiuri, conservanți și zaharuri adăugate.

Poate stimula sănătatea inimii

Studiile au asociat laptele de caju cu un risc mai mic de boli de inimă.

Această băutură pe bază de plante este bogată în acizi grași polinesaturați și mononesaturați. Consumul acestor grăsimi în locul celor mai puțin sănătoase vă poate reduce riscul de boli de inimă.

Laptele de caju conține, de asemenea, potasiu și magneziu – doi nutrienți care pot stimula sănătatea inimii și pot preveni bolile de inimă.

Cu toate acestea, laptele de caju cumpărat din magazin tinde să fie mai sărac în grăsimi nesaturate sănătoase pentru inimă, precum și în potasiu și magneziu, decât laptele de caju făcut în casă.

Bun pentru sănătatea ochilor

Nucile de caju sunt bogate în antioxidanți luteină și zeaxantină.

Acești compuși pot preveni deteriorarea celulară a ochilor cauzată de molecule instabile numite radicali liberi. Consumul de alimente bogate în luteină și zeaxantină poate reduce riscul de degenerescență maculară legată de vârstă, o boală a ochilor care cauzează pierderea vederii.

Nivelurile ridicate de luteină și zeaxantină în sânge au fost asociate cu un risc cu 40% mai mic de cataractă legată de vârstă la adulții în vârstă.

Poate îmbunătăți controlul zahărului din sânge

Consumul de lapte de caju poate ajuta la controlul zahărului din sânge – în special la persoanele cu diabet.

Cercetările au descoperit că extractele din laptele de nucă au scăzut semnificativ nivelul zahărului din sânge la șobolanii cu diabet zaharat de tip 2.

Benefic pentru piele

Nucile de caju sunt bogate în cupru. Prin urmare, laptele de caju – în special cel de casă – este bogat și el în acest mineral.

Cuprul reglează producția de colagen și elastină, două proteine care contribuie la elasticitatea și rezistența pielii.

Menținerea nivelurilor optime de colagen în corp promovează sănătatea pielii, în timp ce nivelul de colagen inadecvat poate duce la îmbătrânirea pielii.

Consumul de lapte de caju și alte alimente bogate în cupru poate stimula producția naturală de colagen a corpului și poate menține pielea sănătoasă și tânără.

Întărește imunitatea

Nucile caju și laptele derivat din acestea sunt bogate în antioxidanți și zinc. Acest lucru poate ajuta la creșterea imunității.

Studiile arată că nucile pot scădea răspunsul inflamator din organism și pot îmbunătăți imunitatea, probabil pentru că sunt o sursă excelentă de antioxidanți și alți compuși care luptă împotriva inflamației și a bolilor.

În plus, organismul folosește zinc pentru a crea celule imunitare care ajută la lupta împotriva bolilor și infecțiilor. Acest mineral poate acționa, de asemenea, ca un antioxidant care poate opri deteriorarea celulelor implicate în inflamații și boli.

Așadar, zincul din laptele de caju poate ajuta la scăderea inflamației din organism și la îmbunătățirea imunității.

Amelioreză anemia

Când organismul nu primește suficient fier, nu poate produce cantități adecvate de hemoglobină proteică care ajută celulele roșii din sânge să transporte oxigen. Acest lucru duce la anemie și duce la oboseală, amețeli, dificultăți de respirație, mâini sau picioare reci și alte simptome.

Un studiu a constatat că femeile cu un aport scăzut de fier aveau de aproximativ șase ori mai multe șanse de a dezvolta anemie decât cele cu un consum adecvat de fier.

Deoarece laptele de caju este bogat în fier, poate ajuta la prevenția și ameliorarea anemiei. Cu toate acestea, corpul absoarbe mai bine fierul atunci când este consumat cu o sursă de vitamina C

Pentru a crește absorbția fierului din laptele de caju, încercați să îl amestecați într-un smoothie cu căpșuni proaspete sau portocale care conțin vitamina C.

Posibile efecte adverse

Întrucât caju-ul face parte din categoria nucilor de copac, acesta are un potențial alergenic, la fel ca migdalele, nucile, fisticul, alunele și nucile braziliene. Dacă o persoană este alergică la nuci sau alune, există o probabilitate destul de mare să prezinte o alergie și la caju. Așadar, se recomandă evitarea consumului de caju dacă există un fond alergic.

În plus, nucile caju conțin fitați, substanțe care pot îngreuna absorbția vitaminelor și a mineralelor. De aceea, înainte de a le consuma se recomandă înmuiera lor în apă, peste noapte, atât pentru a reduce conținutul de fitați, cât și pentru a ajuta organismul să descompună aceste substanțe cu ușurință. Din acest motiv, laptele de caju este o variantă foarte bună de a consuma aceste nuci.

Cum se face lapte de caju

Poate părea complicat, însă este foarte simplu să faci lapte de caju acasă și este și mai hrănitor decât cel pe care îl găsești în comerț. Varianta de casă este mai concentrată și astfel conține mai mulți nutrienți decât produsele din magazine.

De asemenea, puteți controla cât de mult zahăr și ce ingrediente adăugați.

Pentru a face lapte de caju, înmuiați 1 cană (130 de grame) de caju în apă foarte fierbinte timp de 15 minute sau în apă la temperatura camerei timp de 1-2 ore sau chiar mai mult.

Scurgeți și clătiți nucile caju, apoi adăugați-le într-un blender cu 3–4 căni (720–960 ml) de apă. Mixați la putere maximă timp de 30 de secunde până la 1 minut sau până când devine omogen și spumos.

Puteți adăuga curmale, miere sau sirop de arțar pentru a îndulci, dacă doriți. Alte adaosuri populare includ sarea de mare, pudra de cacao sau extractul de vanilie.

Spre deosebire de majoritatea altor feluri de lapte vegetal, nu este nevoie să strecurați laptele de caju printr-un prosop subțire sau o cârpă de brânză.

Puteți păstra laptele de caju într-un borcan de sticlă sau un recipient la frigider timp de trei până la patru zile. Dacă apar depuneri, pur și simplu agitați înainte de utilizare.

Cum se consumă laptele de caju

Laptele de caju este versatil și sănătos. Deoarece nu conține lactoză, este potrivit pentru cei care evită lactatele.

Poate fi folosit în locul laptelui de vacă în majoritatea rețetelor – inclusiv smoothie-uri, produse de patiserie și mixuri cu cereale reci sau calde. De asemenea, îl puteți adăuga la sosuri pentru a le face mai cremoase sau chiar îl puteți folosi pentru a face înghețată.

În plus, deoarece laptele de caju are o textură bogată, cremoasă, are un gust delicios și în băuturi cu cafea, ciocolată caldă sau ceai. Laptele de caju are un gust mai dulce decât laptele de vacă.

