Locuitorii micului sat din Marea Britanie au aprobat organizarea unui referendum

Locuitorii satului Piddington au aprobat organizarea unui referendum privind declarația de independență, acesta urmând să aibă loc în curând. Decizia a fost luată în cadrul unui scrutin desfășurat pe 4 iulie, dată simbolică ce marchează 250 de ani de la declararea independenței Statelor Unite.

Potrivit sursei citate, 96% dintre localnici s-au exprimat în favoarea acestei inițiative. Deși nu există un mecanism legal prin care un sat să poată declara independența față de Regatul Unit, demersul este văzut de locuitori drept un mod de a-și exprima nemulțumirea.

Sătenii s-au opus vehement noilor măsuri pentru azilanți

Planurile Ministerului de Interne includ utilizarea unui teren al fostului Bicester Garrison, situat între Piddington și Upper Arncott, pentru a găzdui până la 1.250 de bărbați solicitanți de azil până la sfârșitul anului.

„Este vorba despre reprezentare. Nu am avut niciun cuvânt de spus în această propunere. Am pus întrebări, dar nu am primit niciun răspuns”, a declarat Tim McNally, președintele consiliului parohial din Piddington, pentru sursa citată mai sus.

McNally a adăugat: „Șocul cauzat de această informație i-a afectat pe oameni. Aș fi putut să-i pregătesc dacă aș fi fost informat din timp”.

El a mai spus că lucrează la redactarea unei „constituții” pentru sat, inspirându-se din exemplul lui George Washington: „George Washington a adus schimbarea. Eu voi face schimbarea și apoi voi ceda puterea, la fel ca el”.

Locuitorii sunt îngrijorați de impactul pe care această propunere l-ar putea avea asupra siguranței și valorii proprietăților din sat. McNally a explicat: „Ca sat mic, mulți oameni se plimbă liberi fără nicio grijă. În acest moment, nu există infracțiuni, dar ce se va întâmpla dacă vor apărea?”.

Autoritățile vor să construiască centre pentru azilanți și în alte zone din Marea Britanie

Piddington nu este singura comunitate care se opune acestor măsuri. Ministerul de Interne intenționează să extindă și două alte locații ale Ministerului Apărării, la Wethersfield, Essex, și Crowborough, Sussex, pentru a găzdui în total 1.750 de solicitanți de azil. În plus, alte două locații, fostele baze RAF din Linton-on-Ouse (North Yorkshire) și RAF Barnham (Suffolk), au generat reacții similare de opoziție.

Cum justifică guvernul britanic decizia

Ministrul Justiției, Jake Richards, a recunoscut opoziția locală față de planurile de extindere în cadrul unui interviu din această lună, dar a subliniat că măsura este necesară pentru a pune capăt utilizării hotelurilor ca spații de cazare pentru migranți.

„Siturile militare pe care intenționăm să le folosim sunt mari și mai izolate. Înțeleg că vor exista mereu opoziții la astfel de propuneri, dar trebuie să luăm decizii dificile pentru a ne respecta promisiunea față de poporul britanic”, a declarat el, citat de sursa menționată mai sus.

Richards a adăugat că închirierea hotelurilor pentru cei 20.885 de solicitanți de azil cazați la sfârșitul lunii martie 2026 a generat „multă anxietate și durere în întreaga țară”. El a reiterat angajamentul guvernului de a închide aceste unități și de a reforma sistemul de azil până la finalul actualei legislaturi.

Locuitorii din satul britanic spun că referendumul este forma lor de protest

Locuitorii din Piddington consideră că organizarea referendumului este o modalitate prin care își pot face auzită vocea.

Ian Darby, un consultant financiar în vârstă de 62 de ani care trăiește în Piddington de 16 ani, a declarat: „Guvernul nu a discutat cu parlamentarii sau cu consiliul local. Este nedemocratic și există probleme uriașe legate de această decizie. Nu vorbim despre drepturile și greșelile solicitanților de azil. Vorbim despre oamenii care locuiesc în sat”.

Reamintim că în 2016, Marea Britanie a organizat un referendum pentru ieșirea din Uniunea Europeană. Procedura de ieșire din UE a fost declanșată ulterior, în martie 2017.

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