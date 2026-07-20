Atacul a stârnit panică în suburbiile orașului Moscova și a afectat infrastructura din apropierea unor puncte strategice de transport.

Bilanțul atacului de la Moscova și explozia de la Domodedovo

Conform informațiilor publicate pe contul oficial de Telegram al primarului Serghei Sobianin, valul de drone s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, în noaptea de duminică spre luni dimineață.

„Începând de la ora locală 20.30 și până la ora 5.00, peste 400 de drone inamice s-au îndreptat către regiunea Moscova. Majoritatea a fost neutralizată de către forțele de apărare aeriană în timp ce se afla departe de oraș. 95 de rachete și drone au fost distruse la apropiere de Moscova”, a precizat primarul capitalei ruse.

Efectele valului de atacuri au fost resimțite în special în partea de sud a regiunii. Un spital din localitatea Domodedovo a anunțat că a preluat șase persoane rănite mai mult sau mai puțin grav în urma unei explozii puternice.

Reprezentanții spitalului nu au specificat explicit dacă rănile au fost cauzate direct de prăbușirea unei drone ucrainene sau de resturile interceptate de antiaeriană.

În zona Domodedovo funcționează unul dintre cele mai importante aeroporturi internaționale care deservesc Moscova.

Replica Kievului vine după un atac devastator al Rusiei

Această operațiune aeriană masivă a armatei ucrainene vine la scurt timp după ce capitala Ucrainei, Kiev, a fost la rândul ei ținta unui bombardament violent.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, forțele ruse au lansat un atac de mare amploare cu rachete balistice și drone asupra Kievului. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris bombardamentul ca fiind unul dintre cele mai severe din ultimele luni, soldat cu un mort și 16 răniți.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat vizibil atacurile cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Federației Ruse.

Strategia Kievului vizează în mod special depozitele de combustibil, rafinăriile și infrastructura de hidrocarburi, cu scopul declarat de a diminua resursele financiare și logistice prin care Moscova își susține efortul militar pe front.

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