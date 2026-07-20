Cum a apărut Shakira la finala Cupei Mondiale FIFA 2026. Imaginile cu artista desculță pe scenă au devenit virale

Shakira a fost una dintre marile vedete ale finalei Cupei Mondiale FIFA 2026, susținând un recital în pauza meciului disputat pe MetLife Stadium din New Jersey. Artista columbiană a impresionat atât prin show-ul plin de energie, cât și prin ținuta spectaculoasă în nuanțe de roz și portocaliu, care a atras imediat atenția publicului și a rețelelor sociale.

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Shakira a impresionat la finala Cupei Mondiale FIFA 2026

Finala Cupei Mondiale FIFA 2026 a oferit publicului nu doar un spectacol fotbalistic, ci și unul muzical. Shakira a urcat pe scena amplasată pe MetLife Stadium din New Jersey și a susținut un recital în pauza meciului, într-un moment care a marcat o premieră în istoria competiției.

Artista columbiană a atras toate privirile purtând o creație cu franjuri și aplicații strălucitoare, în nuanțe vibrante de roz și portocaliu. Ținuta, inspirată de stilul latino care a consacrat-o, a fost completată de celebrul său păr ondulat și de un microfon roz. Un alt detaliu remarcat de spectatori a fost faptul că Shakira a urcat pe scenă desculță.

Imaginile cu apariția artistei au devenit rapid virale, iar prestația sa a fost intens comentată pe rețelele sociale.

A interpretat unul dintre imnurile oficiale ale turneului

În cadrul recitalului, Shakira a interpretat piesa „Dai Dai”, unul dintre imnurile oficiale ale Cupei Mondiale FIFA 2026.

Artista are o legătură specială cu această competiție. De-a lungul timpului, a interpretat unele dintre cele mai cunoscute melodii asociate Campionatului Mondial de Fotbal, printre care „Waka Waka (This Time for Africa)”, piesa oficială a Cupei Mondiale din 2010, și „La La La (Brazil 2014)”, lansată pentru turneul găzduit de Brazilia.

De asemenea, Shakira a fost prezentă și la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FIFA 2026, confirmând încă o dată legătura sa cu unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume.

O premieră în istoria Cupei Mondiale

Prezența Shakirei în pauza finalei nu a fost o surpriză pentru fani. FIFA anunțase încă înainte de începerea turneului că ediția din 2026 va include, pentru prima dată în istoria Cupei Mondiale, un spectacol de tip halftime show, inspirat de recitalurile organizate anual la Super Bowl.

Conceptul a adus pe aceeași scenă artiști de renume internațional, iar Shakira s-a numărat printre invitații principali ai evenimentului.

Ce alți artiști au cântat pe MetLife Stadium

MetLife Stadium din New Jersey este una dintre cele mai importante arene din Statele Unite și găzduiește frecvent concertele unor artiști de talie mondială.

De-a lungul anilor, pe scena stadionului au concertat nume precum Beyoncé, Taylor Swift, Ed Sheeran, The Weeknd, Bruce Springsteen, BTS, Coldplay, Metallica și Paul McCartney.

În ultimii ani au existat numeroase speculații în presa internațională potrivit cărora artiști precum Madonna sau Justin Bieber ar putea susține recitaluri în cadrul unei finale de Cupă Mondială. Ediția din 2026 este însă prima în care FIFA a organizat oficial un spectacol muzical în pauza meciului decisiv.

Prin recitalul susținut la finala Cupei Mondiale FIFA 2026, Shakira și-a adăugat un nou moment important în cariera sa internațională. Artista columbiană rămâne una dintre cele mai cunoscute voci asociate Campionatelor Mondiale de Fotbal, iar apariția sa de la New Jersey a reconfirmat popularitatea de care se bucură în rândul publicului din întreaga lume.

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