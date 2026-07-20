Revenind la conducătorii politici ai României de azi, să amintim că, potrivit declarațiilor martorului ocular Kelemen Hunor, la ultima întâlnire de la Cotroceni din 13.07.2026 despre rezolvarea actualei crize politice prin învestirea constituțională a unui nou Guvern, atmosfera la acea întâlnire ar fi fost „zen”. Adică nimic similar cu atmosfera de la Vatican, unde cardinalii se închid în sala în care trebuie să aleagă un nou papă și nu pleacă decât atunci când ajung la un acord (semnalat prin fumul alb care iese pe coș)…

Care este contextul economic-social în care liderii politici Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Sorin Grindeanu au întâlniri sterile, de tip zen? Potrivit datelor oficiale ale Eurostat pe primul semestru al anului 2026, România a avut:

– cea mai mare inflație din Europa

– cea mai mare scădere a consumului populației

– cea mai mare scădere a puterii de cumpărare

– cea mai mare scădere a salariului real

– cea mai mare scădere a producției industriale

– cea mai mare scădere a serviciilor

– cea mai mare dobândă plătită la credite

– cel mai mare deficit de cont curent.

Prăpastia dintre indicatorii economici din România și cei din celelalte țări europene este atât de mare, încât graficienii au dificultăți în a-i pune în aceeași pagină…

E corect să spunem că acest dezastru economic nu a fost cauzat doar de politicile publice adoptate după iunie 2025, când s-a instaurat la putere la București regimul Dan+Bolojan+Grindeanu+Fritz. Temelia a fost pusă de predecesorii lor, Iohannis+Ciolacu+Ciucă, liderii politici care exercitaseră puterea executivă și legislativă în anii anteriori, când au risipit în scop electoral (și nu numai) zeci de miliarde de euro din banii publici ai românilor și au aruncat în aer echilibrul finanțelor publice, și au subminat încrederea finanțatorilor internaționali ai deficitului bugetului de stat și ai datoriei publice a României (ajunsă deja azi la peste 230 miliarde de euro).

De ce ar putea fi chiar mai nociv actualul regim politic de la București decât precedentul?

În primul rând, din cauza lipsei unei viziuni de relansare a economiei. Dar și din cauza lipsei de dezbatere publică a acestei probleme grave, care va avea impact social și electoral greu de estimat la acest moment. Cifrele menționate mai sus înseamnă, în viața multor români: lipsuri materiale, pierderi de locuri de muncă, lipsa oportuniților de angajare pentru tineri, creșterea frustrării, imbold pentru emigrare, etc. În loc să invite cele mai strălucite minți din domeniul economic (nu doar teoreticieni sau sinecuriști din diverse instituții publice, ci practicieni din economia reală) la diverse forumuri de dezbatere a acestor probleme pentru a identifica soluții concrete, pragmatice, ei fac întâlniri sterile de tip zen… Și mai fac ceva: unii dintre ei semnează tot felul de contracte la prețuri supraevaluate, așa cum se mai află public din când în când…

În al doilea rând, din cauza incapacității de a insufla românilor speranța/încrederea într-o viață mai bună în viitorul apropiat. Nici unul din liderii politici de mai sus nu e în stare să explice credibil când se oprește actuala scădere a economiei/nivelului de trai al multor români și de când pot spera la oportunitatea unei vieți mai bune.

În al treilea rând, din cauza incapacității de a inspira românilor încredere că armata este pregătită să apere cum se cuvine teritoriul național, după zeci de miliarde de euro cheltuite pentru înarmare în ultimii ani. Reamintesc că, după incidentele grave cu dronele de la Galați și Constanța, președintele țării a declarat că autoritățile ar acționa la fel dacă se repetă incidente similare…

Consecința celor de mai sus (și altor asemenea cauze) este creșterea pericolului extremist. Regimul Iohannis+Ciolacu+Ciucă a lăsat partidele așa-zis suveraniste (conduse de unii lideri extremiști/habarniști/populiști), care speculează nemulțumirea și revolta legitimă a multor români, la o treime din Parlament. Probabil că, dacă s-ar organiza alegeri în 2026 (cel mai devreme posibil ar fi pe 22.11.2026, dacă reușește planul lui Bolojan+Fritz+Simion de declanșare a alegerilor anticipate), ponderea în Parlament a acelor partide ar putea crește semnificativ.

Ce ar putea urma la alegerile următoare?

Echipa din jurul lui Bolojan speră că ei vor lua la alegerile parlamentare un scor mai bun decât pe 1.12.2024 (când au luat împreună, PNL+USR, aproximativ 26%). Dar ce vor face dacă extremiștii și populiștii deghizați în suveraniști vor lua un scor atât de mare, încât nu se va putea face guvernare fără ei? Cred bolojeniștii că le va fi ușor să coopteze la guvernare un PSD diluat, poate semnificativ sub ultimul scor electoral de 22%, după ce le vor fi cauzat chiar ei (în bună măsură, prin campania virulentă anti-PSD) acea scădere electorală? Sau oare PSD va prefera să fie partid-balama pentru AUR?

Ilie Bolojan și Nicușor Dan par a se lupta de acum pentru locul în finala la următoarele alegeri prezidențiale contra lui George Simion. Dar ce vor face ei dacă „sistemul” (al cărui șef se închipuie a fi Nicușor Dan) nu-i va mai da ordin lui Simion să-și submineze singur campania între cele două tururi (ca în mai 2025)? Cred ei că vor face față votului negativ, cauzat și de „performanța” lor din acești ani? Oare electoratul prooccidental, care i-a votat pe 1.12.2024 și 18.05.2025, va trece cu vederea greșelile grave făcute de ei în această perioadă?