Hidroelectrica le reamintește clienților să transmită indexul autocitit al consumului de energie electrică în perioada 22-26 iulie, pentru ca facturile să reflecte consumul real. O astfel de practică elimină estimările și poate reduce costurile, potrivit Newsweek.

„Pentru calcularea corectă a facturii la energie, consumatorii trebuie să comunice indexul furnizorului. Astfel, românii plătesc exact cât au consumat, fără a fi taxați în plus” , precizează reprezentanții companiei. În caz contrar, furnizorul este nevoit să estimeze consumul, ceea ce poate duce la facturi mai mari până la verificările ulterioare pe teren.

Indexul poate fi transmis prin mai multe metode, însă doar între zilele de 22 și 26 ale fiecărei luni: prin Portalul Client Hidroelectrica, aplicația iHidro (disponibilă în AppStore și Google Play Store) sau apelând gratuit numărul 0800 800 359. Totodată, compania le recomandă utilizatorilor să se asigure că datele sunt introduse corect și în termenul menționat.

Hidroelectrica a anunțat, de asemenea, că facturile pot fi achitate 100% online, fără a fi necesar un cont sau autentificarea în portalul dedicat de pe site-ul companiei. Este suficient să aveți la îndemână numărul de contract și cel al facturii.

Pentru cei care doresc să utilizeze aplicația iHidro, crearea unui cont este simplă. „Dacă ești client nou și ai finalizat cu succes procesul de contractare, următorul pas este crearea contului în aplicația iHidro. Descarcă aplicația din Google Play, AppStore sau intră pe ihidro.ro/Portal. Accesează secțiunea „Înregistrează-te” și completează datele necesare (CNP + POD pentru persoane fizice și CUI + POD pentru firme)”, explică reprezentanții companiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE