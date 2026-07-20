Iașiul a devenit primul județ din România care interzice sălile de jocuri de noroc cu aparate de tip slot machine, cunoscute ca „păcănele”. Peste 7.000 de persoane au semnat o petiție care a convins autoritățile că măsura era necesară, relatează Televiziunea Digi24.

Această inițiativă a fost salutată de mulți localnici, inclusiv de cei care au fost afectați direct de fenomen. „Vreo jumătate de an am jucat. Era o fascinație. Te bucurai pentru 20 de lei. Dar după aceea, când pierdeai, când mă duceam acasă la soție, la copii, în loc să iau o pâine, plecam supărat”, a mărturisit un locuitor din județ. Măsura vine după ce autoritățile locale au observat că tot mai mulți cetățeni, inclusiv minori, cădeau pradă tentației acestor jocuri.

Primarul comunei Ciurea, Cătălin Lupu, a confirmat că toate cele șase săli de păcănele din localitate au fost deja închise: „Deja au și plecat de pe raza comunei. Aveau acces, din păcate, și minori, și mergeau acolo și jucau. Nu le mai întâlnesc tot timpul, nu le mai sar în ochi acele lumini, acele îndemnuri: „Hai, vino și câștigi!”.

Măsura a fost posibilă datorită unei ordonanțe care a transferat decizia în mâinile autorităților locale. Paul Ciobanu, unul dintre inițiatorii campaniei „Iașiul – Spune nu păcănelelor”, a explicat: „Ordonanța a mutat decizia la autoritățile locale, noi am fost foarte bucuroși fiindcă e mai ușor să convingi o primărie decât un guvern să legifereze. Putem să ne bucurăm că suntem primul județ care a scăpat de acest fenomen”.

Fenomenul jocurilor de noroc a avut un impact profund asupra multor familii din județ. „Sunt foarte multe familii dezbinate din cauza jocurilor de noroc și mi se pare că este OK”, a spus un alt localnic. Totuși, unii subliniază că interzicerea trebuie complementată de educație. „Avem nevoie și de educație pe treaba asta, să înțelegem tot procesul din spate. Nu doar interzicere, ci și educare”, a adăugat o persoană implicată în campanie.

Metodele de implementare diferă de la o localitate la alta. Unele au eliminat sălile de jocuri imediat, în timp ce altele vor aștepta expirarea autorizațiilor existente. Potrivit Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ultimele licențe pentru sălile din județ vor expira în februarie 2027.

România a ajuns pe un loc fruntaș extrem de îngrijorător. Suntem oficial pe prima poziție din Europa în ceea ce privește jocurile de noroc online practicate de adolescenți. În timp ce media Uniunii Europene se situează la 14%, în țara noastră nu mai puțin de 18% dintre adolescenți joacă online. Mai mult, vârsta medie la care copiii încep să testeze aceste platforme a scăzut sub pragul de 14 ani.

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