„Platforma Conservatoare este un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul Partidului Național Liberal, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Ea nu este o facțiune politică și nu urmărește constituirea unei structuri paralele de conducere, ci oferă un spațiu de dialog tuturor membrilor PNL care cred în libertatea de exprimare, democrația internă și identitatea istorică a partidului. Statutul PNL nu permite organizarea unor facțiuni interne. Tocmai de aceea, Platforma Conservatoare își propune să fie un cadru de dezbatere și reflecție, în care ideile să circule liber, iar partidul să rămână fidel valorilor sale fondatoare”, scrie în postarea de pe Facebook.

„Credem că PNL traversează un moment de răscruce. Partidul se află în fața unui risc real de îndepărtare de tradiția sa liberal-conservatoare și de diluare a identității sale doctrinare. O cultură politică bazată pe conformism, intoleranță față de opiniile diferite și marginalizarea vocilor critice ar afecta nu doar viața internă a partidului, ci și capacitatea sa de a reprezenta autentic electoratul de dreapta. Platforma Conservatoare își propune să fie locul în care orice membru PNL să poată susține idei, inclusiv critice față de conducerea partidului, fără teama stigmatizării sau a excluderii. Democrația internă nu înseamnă unanimitate, ci respect pentru pluralism, competiția ideilor și libertatea de opinie”, mai scrie în postare.

Ce este Platforma Conservatoare, alternativa liderilor PNL care se opun ideilor lui Ilie Bolojan: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri în interesul țării”
Sigla Platformei Conservatoare, așa cum apare pe pagina de Facebook

Inițiatorii, printre care se numără Alin Tișe, Adrian Veștea, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu, afirmă că deasupra interesului de partid trebuie să fie întotdeauna interesul României și spun că, în perioade de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri pentru formarea unui guvern stabil: „În momente de criză, responsabilitatea politică impune compromisuri făcute în interesul țării. Formarea unui guvern stabil, apărarea orientării euroatlantice și redresarea economică trebuie să prevaleze asupra calculelor de partid sau a ambițiilor personale”.

„Platforma Conservatoare își propune să contribuie la reconectarea PNL cu valorile sale istorice: libertatea, meritocrația, responsabilitatea, patriotismul democratic, economia de piață și respectul pentru identitatea națională. Totodată, își propune să readucă în partid cultura dialogului, eleganța dezbaterii și respectul reciproc cultivate de lideri precum Radu Câmpeanu, Mircea Ionescu Quintus, Theodor Stolojan și Călin Popescu Tăriceanu”, au mai transmis inițiatorii.

Reamintim că președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, a fost cel care a anunțat pe 16 iulie că în interiorul PNL activează „o Platformă Liberal-Conservatoare”. Aceasta este susținută de liderii PNL care se opun ideilor președintelui partidului, Ilie Bolojan, premier demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, dar care a rămas la șefia Guvernului pentru că partidele nu s-au înțeles în negocierile cu președintele Nicușor Dan.

Tabăra lui Ilie Bolojan a anunțat că exclude „puciștii” din PNL, iar aceștia s-au adresat instanțelor

Reamintim că totul a început după ce președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, 14 iunie, că Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier deoarece nu a reușit să formeze un Guvern în termen de 10 zile. Șeful statului l-a propus apoi pe Adrian Veștea, care era la acel moment prim-vicepreședinte al PNL. Veștea nu și-a informat însă partidul pentru că șeful statului i-a cerut discreție. Nici Nicușor Dan nu a anunțat conducerea PNL.

După 8 zile, pe 22 iunie, Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, el având nevoie de 233.

Cu o zi înainte, pe 21 iunie, partidul condus de Ilie Bolojan anunțase la Congresul Extraordinar că începe procedura de excludere a 16 contestatari ai șefului partidului, printre care Adrian Veștea, Hubert Thuma, Rareș Bogdan și Alina Gorghiu. Ei au fost acuzați că au acționat împotriva intereselor PNL și că nu au susținut deciziile partidului. Deocamdată, „puciștii” nu au fost excluși și așteaptă decizia definitivă a instanțelor în procesele pe care le-au deschis. La același Congres a fost modificat și Statutul PNL. A fost desființat Biroul Executiv, iar noile reguli permit sancționarea mai rapidă a membrilor care nu respectă linia partidului și le oferă un termen mai scurt pentru a se apăra.

Însă, pe 8 iulie, Tribunalul Bucureşti a hotărât suspendarea provizorie a tuturor hotărârilor luate de PNL la Congresul din 21 iunie, inclusiv cele referitoare la noua conducere şi la modificările de statut. Decizia poate fi contestată, dar este executorie. Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis la scurt timp că liberalii vor respecta decizia instanței, dar nu vor renunţa la hotărârile luate: „Cei care fac înţelegeri pe la spate, cei care îşi trădează colegii şi organizaţia vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanţele”.

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