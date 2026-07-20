Caniculă, dar și vijelii și averse

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 20 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 10:00, vremea va fi caniculară la București, iar indicele temperatură-umezeală va depăși

pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară și noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat și se va manifesta prin înnorări,

intensificări ale vântului, vijelii de până la 90 km/h la rafală, averse torențiale de până la 40 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

Temperatura maximă va fi de 33…34 de grade, iar cea minimă de 17…19 grade.

Vremea se schimbă radical de marți, 21 iulie

Pentru intervalul 21 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 22:00, meteorologii anunță că vremea va fi în general instabilă și se va răcori.

„Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade”, a transmis ANM.

În intervalul 20 iulie, ora 10.00 – 21 iulie, ora 10.00, municipiul București va fi sub avertizare cod galben pentru caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

Pentru intervalul 20 iulie, ora 10.00 – 20 iulie, ora 22.00, Capitala va fi vizată de o avertizare Cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

În intervalul 20 iulie, ora 12.00 – 20 iulie, ora 22.00, municipiul București va fi sub atenționare meteorologică cod portocaliu pentru averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice și grindină de medii și posibil mari dimensiuni.

De asemenea, în intervalul 20 iulie, ora 22.00 – 21 iulie, ora 10.00, pentru municipiul București va fi în vigoare un alt mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

Tot marți, 21 iulie, în intervalul 10.00 – 22.00, pentru municipiul București va fi în vigoare încă o

atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate

cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.

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