Autoritățile refuză dialogul, spun medicii

Și angajații Spitalului Floreasca din Capitală au ieșit în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de condițiile de muncă și lipsa dialogului cu autoritățile. Aceștia avertizează că, dacă revendicările lor nu vor fi luate în considerare, sunt pregătiți să declanșeze o grevă generală, potrivit liderului sindical Viorel Husanu care a vorbit pentru Libertatea.

Zeci de medici, asistenți medicali, infirmieri și brancardieri de la Floreasca și-au întrerupt temporar activitatea pentru a participa la acțiunea de protest. Aceștia au afișat bannere cu mesaje precum „Stop umilirii cadrelor medicale” și „Faceți din sănătate o prioritate”.

Principala problemă semnalată de sindicaliști este lipsa unui dialog real cu autoritățile. Aceștia susțin că revendicările lor ar fi putut fi soluționate dacă ar fi existat negocieri eficiente.

„Dacă exista dialog până acum, dacă exista o negociere reală, până la acest moment aveam rezolvate mare parte din revendicările noastre și nu ne împingeau către această grevă de avertisment sau către o posibilă grevă generală”, a declarat liderul sindical Viorel Husanu de la Sanitas.

Cea mai dureroasă problemă rămâne cea a sporurilor

Una dintre cele mai mari nemulțumiri vizează problema sporurilor, descrisă drept „cea mai dureroasă”.

În prezent, sporurile sunt limitate din mai multe puncte de vedere: „Sporurile sunt limitative din trei puncte de vedere: pe organizatori principali de plenitate, pe surse de finanțare, dar și o introducere nouă, acum în noua variantă, cu faptul că doar 10% din personal poate beneficia de sporuri de plenitate de o săptămână periculoasă. Nu știm cum îi vom alege pe cei care vor beneficia, iar din calculele noastre, cei care lucrează în locuri cu risc ridicat depășesc acest procent”, a explicat același reprezentant, în cadrul videoclipului citat.

Protestatarii au atras atenția și asupra condițiilor grele de muncă. „Acești oameni îngrijesc pacienți cât ar trebui să îngrijească două spitale, eventual. În Spitalul Floreasca vin toate urgențele, este cap de linie. Personalul lipsește cu desăvârșire, s-au dat demisii, s-a plecat în alte spitale mai ușoare sau chiar în afara României”, a adăugat liderul sindical.

În cazul în care revendicările nu vor fi soluționate, angajații spun că sunt pregătiți să intensifice protestele. „Dacă oamenii vor să intrăm în grevă generală, suntem lideri de sindicat și doar dorința lor va conta pentru noi. Dacă ne împing către grevă generală, politicienii să răspundă pentru asta”, a mai declarat acesta.

Situația de la Spitalul Floreasca reflectă o criză mai largă din sistemul sanitar românesc, în care personalul medical se confruntă cu lipsa resurselor, volumul mare de muncă și condițiile precare. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor răspunde cerințelor acestora pentru a evita o grevă generală care ar putea afecta întregul sistem de sănătate din România.

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