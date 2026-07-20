„1,9 miliarde de oameni au văzut finala. Dacă asta ar fi un barometru al umanității, ai crede că suntem născuți pentru „hăhăială”- că toate celelalte realizări, de la descoperiri științifice și artă, până la Premiile Nobel, n-au nicio valoare pentru omenire”, a punctat el

Prezența lui Rică Răducanu i-a adus aminte lui Negru de perioada de aur a fotbalului românesc. În 1970, naționala României juca de la egal la egal cu marile echipe. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, prezentatorul a lansat o critică dură.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Am văzut finala alături de Rică Răducanu, la Nibiru, înconjurați de mii de oameni. Privindu-l, mi-am amintit de Mondialul din 1970, din Mexic. Atunci, România-cu Rică în poartă- se bătea de la egal la egal cu Anglia și cu Brazilia lui Pelé. Au trecut 56 de ani! N-am fost mereu codași; cei de azi sunt umbra celor de ieri”, a punctat prezentatorul TV.

Povestea uitată a eroului Costel Rădulescu

Uruguay 1930 , la primul Mondial din istorie, unde au participat doar 13 echipe, România era deja acolo. Pentru a semnala cum România își uită legendele, Dan Negru a oferit exemplul lui Costel Rădulescu. Acesta a fost arbitrul României la Mondialul din 1930, dar și un adevărat erou de război.

„Un om care, în 1917, lupta în prima linie la Mărășești, unde a fost grav rănit. A devenit apoi unul dintre primii mari arbitri de fotbal. A murit în anonimat în 1981, la 85 de ani. Îl amintesc aici știind că la noi, orice glorie se stinge în uitare. ”, a conchis Dan Negru.

Dan Negru este unul dintre cei mai longevivi oameni de televiziune, iar în cei peste 35 de ani de experiență a avut parte de multe provocări. „Îmi place ce fac și eu cred că fiecare leu pe care l-am câștigat în televiziune l-am găsit pe jos. Nu am avut un serviciu obligatoriu la care să mă fi dus vreodată. Câștigurile mele din televiziune sunt bani găsiți pe jos”, a spus Dan Negru pentru revista VIVA!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE