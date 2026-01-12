Datele centralizate indică faptul că biletele de avion achiziționate în luna ianuarie sunt cu până la 91% mai ieftine comparativ cu media tarifelor practicate în cursul anului 2025. Surpriza acestui an vine din diferențele extrem de mari identificate pe anumite rute.

Pentru unele destinații europene foarte populare, românii pot rezerva bilete de avion chiar și cu 80% mai ieftine, iar în anumite cazuri cu până la 91% mai puțin față de media tarifelor din anul anterior. Aceste diferențe creează premisele unei planificări mult mai eficiente a bugetelor de călătorie, atât pentru vacanțe, cât și pentru deplasări recurente.

Vacanțe mai ieftine în marile capitale europene

Cele mai mari diferențe de preț față de media anului trecut sunt vizibile în cazul marilor capitale europene, constant aflate în topul preferințelor românilor. Zborurile către Londra, Bruxelles, Milano, Roma, Barcelona sau Paris sunt, în luna ianuarie, cu până la 91% mai ieftine comparativ cu tarifele medii practicate în anul 2025, în funcție de rută, perioadă și disponibilitate.

De exemplu, zborurile către Paris pot fi rezervate de la aproximativ 31 de euro dus-întors, cele către Milano de la 26 de euro, în timp ce biletele către Roma pornesc de la aproximativ 31 de euro. Pentru Londra, tarifele pot începe de la 33 de euro, iar pentru Bruxelles de la 25 de euro, în funcție de perioada aleasă.

Chiar și pe piața internă se observă diferențe importante. Zborurile pe ruta București – Cluj, una dintre cel mai frecvent operate din România, pot fi rezervate în luna ianuarie cu prețuri cu până la 61% mai mici față de media anului anterior.

„Întrebarea pe care o primim cel mai des este: când putem cumpăra cele mai ieftine bilete de avion? De-a lungul timpului s-au vehiculat numeroase teorii legate de zilele, orele sau metodele care ar putea influența prețurile afișate de platformele de rezervări. Analiza noastră arată însă constant că momentul din an este cel mai important factor.

Românii care își achiziționează biletele de avion încă din prima lună a anului au șanse considerabile să beneficieze de cele mai mici tarife din întregul an. Iar 2026 confirmă această tendință, cu prețuri cu până la 90% mai mici față de media anului trecut. Din acest motiv am ales să numim luna ianuarie drept «Ieftinuarie»”, a spus Claudia Tocilă, reprezentant Vola.

Diferențele de preț sunt generate de mai mulți factori care se suprapun la început de an. Companiile aeriene lansează volume mari de locuri disponibile pentru sezoanele următoare, în timp ce platformele de rezervări promovează tarife de early booking menite să încurajeze planificarea din timp a călătoriilor. Prețurile și procentele exemplificate iau în calcul reducerile de moment ale companiilor aeriene.

Ce spun studiile despre oamenii care își cumpără bilete de avion în ianuarie

Studiile realizate la nivel european arată că, imediat după perioada sărbătorilor, mulți consumatori aleg să își planifice vacanțele sau călătoriile pentru anul în curs.

Pe de-o parte, motivația este legată de dorința de a beneficia de reducerile de early booking, iar pe de altă parte, de nevoia de a avea perspective clare și planuri concrete pentru noul an, fie că este vorba despre vacanțe, city breakuri sau revederi cu familia și prietenii.

Pentru mulți, rezervarea unei călătorii la început de an este și un mod de a-și menține nivelul de motivație și energie pentru perioada de muncă sau studiu care urmează.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE