Luna plină din Scorpion este însoțită de prima din cele două eclipse de Lună din acest an. Data de 5 mai 2023 va fi o dată importantă pentru multe zodii, deoarece mulți nativi ai zodiacului vor fi profund afectați de această eclipsă. Este unul dintre cele mai importante evenimente astronomice, dar și astrologice ale anului.

Eclipsa de Lună plină din 5 mai 2023 este o eclipsă în penumbră, care folosește lumina Soarelui să ne dezvăluie doar o parte din tainele și lucrurile care ne sunt ascunse. Depinde numai de noi să folosim lumina Lunii pline din Scorpion pentru a privi mai adânc pentru a descoperi cauzele reale ale unor situații neplăcute sau chiar dureroase din viața noastră.

Din punct de vedere astronomic, eclipsa de Lună plină din data de 5 mai 2023 este o eclipsă de magnitudine mică, vizibilă din Australia, Asia și Africa, mai puțin vizibilă din Europa. Pentru astrologi, însă, eclipsa de Lună plină din Scorpion are o semnificație deosebită și influențe puternice asupra zodiilor, datorită contextului astrologic în care se petrece.

Soarele din Taur și Luna plină din Scorpion

Soarele traversează acum zodia Taurului, iar Luna plină ajunge la punctul ei maxim în zodia Scorpionului pe data de 5 mai 2023. Așadar, eclipsa de Lună plină din Scorpion folosește lumina Soarelui din Taur.

Recomandări SENTINȚĂ. Un judecător i-a spus lui Daniel Băluță că ocupația sa ca primar nu e „încărcarea rolului instanţelor de judecată cu cereri lipsite de temei” contra jurnaliștilor

Axa Apă – Pământ, Scorpion – Taur aduce un plus de semnificație pentru această eclipsă de Lună. Întotdeauna apa va modela pământul și trebuie să ne așteptăm ca această eclipsă să modeleze și să schimbe anumite situații pentru fiecare dintre noi, astfel încât să ne ajute să ne modelăm noi înșine un destin mai bun.

Pe de altă parte, Taurul și Scorpionul vor pune accentul pe mai multă stabilitate, ordine și rigurozitate în ceea ce facem. În zilele dominate de eclipsa de Lună plină vom reuși, datorită influenței celor două zodii, să punem ordine în sentimentele, dorințele și visurile noastre, ne vom orienta mai mult spre ceea ce ne face bine și ne vom debarasa de emoțiile negative.

Scorpionul este zodia morții și a renașterii. O Lună plină în Scorpion, luminată de Soarele din Taur, ne poate ajuta tocmai atunci când vrem să încheiem ceva dificil în viața noastră și să căutăm o cale să renaștem, să ne reinventăm, să fim mai buni cu noi și cu cei din jur.

Conjunctura astrală

Luna plină din Scorpion vine într-un context în care Mercur este retrograd în zodia Taurului, Venus străbate Gemenii, iar Jupiter parcurge ultimele zile din zodia Berbec. Cu o astfel de conjunctură, trebuie să ne așteptăm la evenimente deosebite, deoarece eclipsa de Lună plină va amplifica ceea ce ne puteau dărui cele trei astre, fie ele lucruri bune, dar și mai puțin bune.

Recomandări EXCLUSIV. O româncă a ajuns în comisia nucleară a Statelor Unite. Am vizitat-o pe Raluca Scarlat în California

Mercur retrograd în Taur, în mod special, va pune accentul pe ceea ce ne lipsește pentru fi mai echilibrați, mai bine organizați și pentru a ne debarasa de balastul emoțiilor negative. Iar Venus din Gemeni amplifică nevoia de dragoste, de afecțiune sinceră și de încredere.

Este timpul să ne îndepărtăm de persoanele care ne creează probleme, mai ales dacă eclipsa de Lună plină ne dezvăluie adevăratul lor caracter și intențiile mai puțin oneste.

De la eclipsa de Soare la eclipsa de Lună

Pe data de 20 aprilie, am simțit, unii mai mult, alții mai puțin, eclipsa de Soare din Berbec și am luat decizii noi, am început planuri mai dificile. În jurul datei de 5 mai, când sosește eclipsa de Lună plină din Scorpion (moarte/finalitate/renaștere) este momentul potrivit să le încheiem sau să le revizuim, dacă planurile și proiectele noastre nu merg în direcția cea mai bună.

Aici intervine Soarele din Taur care ne ajută să vedem mai bine defectele sau consecințele neplăcute. Iar Luna plină pune accentul pe situațiile sau relațiile care trebuie încheiate, pentru a face ordine în viața noastră și pentru a ne simți mai protejați.

Fazele lunii în mai

5 mai 2023: Luna plină în Scorpion îndepărtează ceea ce merită să fie îndepărtat și alungat din viața noastră, dacă ne dorim să facem o curățenie temeinică în relațiile și în inimile noastre;

Recomandări Guvernul României are pe site-ul său un parteneriat în care este afișat numele unei criptomonede. Este al companiei care l-a creat pe ION și care are și o criptomonedă

12 mai 2023: Ultimul pătrar, Luna în Vărsător aduce energie și optimism pentru lucruri noi care apar în calea noastră, situații neprevăzute, dar benefice;

19 mai 2023: Luna nouă în Taur ne arată că este timpul să facem o nouă listă cu priorități și să alegem ceea ce ne aduce mai mai multă stabilitate și confort emoțional;

27 mai 2023: Primul pătrar, Luna în Fecioară așază mai bine lucrurile bune pe care le primim în luna mai, consolidează relații, consolidează un statut profesional, o carieră nou începută.

Luna plină din 5 mai și sănătatea

Eclipsele de Lună plină pot aduce întotdeauna perioade dificile din punct de vedere al sănătății. Cu atât mai mult, Luna plină din 5 mai care este însoțită de eclipsă în zodia Scorpionului.

În primul rând vor fi afectații nativii cu semn de Apă, mai ales Racii, Scorpionii și Peștii. Dar nici nativii cu semn de Pământ nu vor fi scutiți de surprize. Taurii, Fecioarele și Capricornii ar putea avea unele probleme medicale în aceste zile, mai ales răceli, probleme cu plămânii, posibile afecțiuni ale aparatului reproducător și mai ales indispoziții și dezechilibre emoționale.

Pe de altă parte, după eclipsa de Lună plină, organismul va căpăta o forță mai mare de regenerare și mulți nativi se vor simți mai bine, se vor vindeca mai repede și vor găsi puterea să își vindece și rănile emoționale odată cu cele fizice.

Citeşte și: Cele mai mari calități ale zodiilor. Cu ce trăsături frumoase se laudă fiecare zodie

Eclipsa de Lună din Scorpion și zodiile

Berbec

Astrele te pot ajuta să îți construiești un viitor mai bun, iar schimbările vor începe chiar de la începutul lunii mai, datorită eclipsei de Lună plină. Profită de evenimentele care se vor ivi în preajma eclipsei și vei avea de câștigat! Lasă în urmă planurile și situațiile costisitoare și concentrează-te pe ceva nou, constructiv.

Taur

Eclipsa de Lună plină poate aduce probleme de sănătate, dar vei trece ușor peste zilele mai grele, dacă vei lua măsuri imediate. Nu aștepta ca lucrurile să se complice. Imediat după Luna plină din Scorpion te poate aștepta și o perspectivă nouă în carieră. Te poți debarasa de obligațiile neplăcute de la serviciu și te poți implica în noi proiecte, mai bune pentru cariera ta.

Gemeni

Vremea este tot mai frumoasă, iar luna mai este luna călătoriilor pentru zodia ta. Ești tentat tot mai des să pleci de acasă în diverse excursii și călătorii. Dar amână totul după data de 10 mai, deoarece eclipsa de Lună plină și Mercur retrograd nu îți oferă cea mai bună perioadă pentru deplasări.

Rac

Ai toate motivele să fii mai fericit și să te bucuri de fiecare zi, luna aceasta. Influența Lunii pline din Scorpion și a lui Venus va readuce pasiunea în relația de cuplu. Trebuie doar să fii mai atent la starea ta de sănătate sau la sănătatea persoanei iubite.

Leu

Zodia ta are de câștigat după eclipsa de Lună plină din Scorpion. Chiar dacă apar situații dificile, ele te obligă să iei atitudine, să îți aperi drepturile și să câștigi mai mult. Aprecierea colegilor sau a șefilor va fi foarte importantă. Vei găsi noi resurse pentru planurile tale.

Fecioară

Vei avea șansa să faci economii consistente la începutul lunii mai, ceea ce va fi de bun augur pentru planurile care vor demara după eclipsa de Lună plină din data de 5 mai. Influența lui Venus te avertizează să nu faci risipă, pentru că se anunță proiecte importante în curând.

Balanță

Ține cont de eclipsa de Lună plină din Scorpion, pentru că este posibil să provoace unele probleme, mai ales de natură medicală. Din cauza lor, planurile pe care ți le faci la început de lună vor fi mai greu de pus în practică. Dar vei reuși să te vindeci fizic și mai ales emoțional!

Scorpion

Vin zile tensionate pentru zodia ta, iar eclipsa de Lună plină te îndeamnă să iei câteva decizii drastice. Trebuie să rupi din rădăcină lucrurile care îți fac rău, relațiile care nu îți aduc nicio satisfacție. Trebuie să renunți la activitățile care îți consumă energia, fără rezultate pozitive.

Săgetător

Bucură-te de zilele calde, călătorește și petrece mai mult timp cu persoana iubită. Venus și Neptun sporesc nevoia de afecțiune, iar eclipsa de Lună plină pune accentul pe dorințele voastre comune. Este momentul în care fiecare dintre voi să renunțați la ceva și să vă uniți gândul pentru un proiect comun.

Capricorn

Ferește-te de cheltuieli inutile sau de contracte riscante. Este timpul să faci economii, iar Mercur retrograd arată că trebuie să fii prundent la începutul lunii mai. Este posibil să te confrunți cu unele probleme medicale și ai nevoie de sfatul unor medici buni.

Vărsător

Primele zile din luna mai vor aduce o perioadă tensionată la serviciu. Muncești mult, dar vei găsi o cale să transformi munca în beneficii. După eclipsa de Lună plină, vei fi mult mai apreciat și vei găsi o cale să ajungi la bunăstarea dorită.

Pești

Primești vești neașteptate, iar planurile tale pentru viitorul apropiat se pot schimba. Mercur retrograd și eclipsa de Lună plină din 5 mai vor aduce schimbări mari în relația de cuplu. Trebuie doar să vă concentrați pe lucrurile care aduc beneficii pentru amândoi.

Citește și: Ce zodii se despart în 2023. Cele mai afectate cupluri de zodii care ajung la divorț

Foto:123rf.com

Playtech.ro Ce a pățit Liviu Dragnea la închisoare! Uluitor ce a dezvăluit acum, A PLÂNS des din cauza asta: 'Hăituit'

Viva.ro Daniela Crudu a născut. Primele imagini cu bebelușul i-au topit pe toți. Ce nume a ales bruneta pentru fiica ei

TVMANIA.RO Cum arată Jack Nicholson, la 86 de ani. Detaliul care i-a îngrijorat pe fani, după ultima sa apariție în public

Observatornews.ro Eleva care s-a înecat cu un jeleu la școală, în Cluj, a murit. Copila era internată de 6 zile la spital, asistată de aparate

Știrileprotv.ro Toate semnele arată că a început contraofensiva. Ucraina a spart frontul rușilor la Avdiivka, în premieră

FANATIK.RO Doi tineri americani au rămas cu gura căscată după ce au ajuns la București. Locul care i-a uimit: “Cel mai subestimat oraș”

Orangesport.ro A trecut de pragul casei lui Gigi Becali din Pipera şi doar a tras cu ochiul la un lucru ieşit din comun: "E de necrezut. Ştiţi ce are?" | EXCLUSIV

Unica.ro Imagini spectaculoase de la nunta actriței Anca Dumitra cu milionarul austriac Manfred Spendier / Foto