Calitățile zodiilor sunt puse în valoare întotdeauna în cele mai importante momente din viața lor. Când sunt fericite, când le este cel mai bine sau când le este mai greu, zodiile își arată adevăratele trăsături, puterea, curajul, optimismul și generozitatea.

Calitățile zodiei Berbec

Navitul din zodia Berbecului surprinde cu o mulțime de calități pe care le descoperi în timp, fiind alături de el zi de zi. Chiar dacă pare impulsiv și nesăbuit la prima vedere, îți vei da seama că este o persoană curajoasă, care le poate da lecții celorlalți când dau de greu. Nu lasă pe nimeni la nevoie, este generos, le sare tuturor în ajutor și este un om pe care te poți baza în situațiile critice. În relația de cuplu, este pasional și inventiv.

Cele mai mari calități: romantic, curajos, cinstit, puternic

Calitățile zodiei Taur

Nativul Taur este genul de om pe care te poți baza că rezolvă lucruri grele și nu lasă nimic la întâmplare. Loial, stabil şi afectuos, Taurul poate fi un prieten minunat, dacă îl respecţi. Este preocupat să afle întotdeauna adevărul şi să facă dreptate tuturor. Nativul Taur se bazează întotdeauna pe el însuși și are mare încredere în propriile forțe. Are un suflet mare şi generos cu cei din familie pe care îi iubeşte necondiționat şi cu prietenii apropiați.

Cele mai mari calități: calculat, muncitor, afectuos, generos

Calitățile zodiei Gemeni

Nativul Gemeni este înzestrat cu un spirit vesel şi cu o minte ascuţită, are o fire dezinvoltă, sociabilă și prietenoasă. Curios şi avid de noutăţi, nativul din Gemeni iubește libertatea şi aventura. Dar, poate, cea mai mare calitate pe care o are şi pentru care este apreciat, este spiritul lui liber, lipsit de prejudecăţi. Este totodată o fire ingenioasă, este inteligent și descurcăreț și reușește în viață acolo unde alții văd numai obstacole.

Cele mai mari calități: prietenos, creativ, energic, deschis

Calitățile zodiei Rac

Nativul Rac este deosebit de sensibil, fapt care poate fi considerat, în egală măsură, o calitate, dar şi un defect. Dar în relaţiile de prietenie sufletul lor cald face minuni. Când ai nevoie să plângi pe umărul cuiva, prietenul Rac va fi lângă tine să te asculte şi să te consoleze. Racul este prietenos, afectuos, familist și tradiționalist. El are principii de viață foarte clare și nu se abate de la ele, decât în condiții dure, când trebuie să facă compromisuri.

Cele mai mari calități: familist, intuitiv, sensibil, generos

Calitățile zodiei Leu

Nativul Leu se poate lăuda cu o fire deschisă şi fermecătoare, care îi cucereşte imediat pe cei din jur. În familie, o face pe șeful, dar este afectuos și pasional cu partenera lui de viață, iar cu copiii este foarte generos. În societate, ceea ce îl face pe Leu cu adevărat irezistibili este generozitatea cu care îi ajută pe cei din jur, fără să le ceară nimic în schimb. Pentru el, afecţiunea prietenilor este foarte importantă. Iar, la birou, este un șef echilibrat, atent la subalterni și capabil să rezolve problemele.

Cele mai mari calități: curajos, îndrăzneț, muncitor, atent

Calitățile zodiei Fecioară

Nativul din Fecioară pune raţiunea înaintea inimii, dar acest lucru nu înseamnă că este un individ rece și calculat. Din contră, nativul zodiei este emotiv și sensibil, dar știe să ascundă acest lucru. Sufletul lui se deschide doar celor care îl iubesc sincer. Punctual, disciplinat şi bine organizat, nativul zodiei este apreciat în mediul lui de lucru și reușește să își construiască o carieră de invidiat. Este atent cu banii și valorile materiale, este calculat, dar niciodată zgârcit.

Cele mai mari calități: organizat, muncitor, hotărât, întreprinzător

Calitățile zodiei Balanță

Toată lumea le iubeşte pe Balanţe – este în firea lor să fie prietenoase şi comunicative, atente şi îngăduitoare cu toţi. Nativul din Balanţă este un optimist, știe să vadă partea bună din fiecare, să aprecieze calităţile şi să accepte defectele. El este mereu înconjurat de prieteni şi susţinători. Are o conversaţie sclipitoare şi este diplomat în situațiile critice. În familie, face totul pentru copii și pentru partenera de viață, având una dintre cele mai longevive căsnicii din zodiac.

Cele mai mari calități: generos, afectuos, empatic, romantic

Calitățile zodiei Scorpion

Nativul Scorpion este greu de descifrat. Are multe calități, are multe de oferit, dar foarte rar își deschide sufletul către cei din jur. Este inteligent, descurcăreț, dinamic, carierist și interesat de bani, dar poate fi și generos atunci când știe că se merită. În relația de cuplu, Scorpionul este pasional și inventiv. Nu te vei plictisi niciodată lângă el, pentru că știe să ofere mult când iubește. Iar când dă de greu, te poți baza pe Scorpion că știe să o ia de la zero și să își reconstruiască viața.

Cele mai mari calități: idealist, descurcăreț, pasional, curios

Calitățile zodiei Săgetător

Direct, deschis şi onest, nativul Săgetător concurează cu pasiunea Leului şi firea independentă a Gemenilor. Poate că uneori este superficial, dar, când ai nevoie de ajutorul cuiva, Săgetătorul lasă totul deoparte şi vine alături de tine. Cu firea lui optimistă, vede întotdeauna jumătatea plină a paharului şi te ajută să treci peste necazuri. Este unul dintre cei mai curajoși nativi ai zodiacului, este inovator, îndrăzneț și se adaptează ușor la schimbări mari. Viața este un joc și o provocare pentru el.

Cele mai mari calități: carismatic, curajos, inovator, pasional

Calitățile zodiei Capricorn

Se știe că nativul Capricorn este responsabil și prudent, trăsături care îi fac cinste. Munca îl defineşte cel mai bine pe ambiţiosul Capricorn care îşi plănuieşte viaţa după reguli stricte şi nu se abate niciun pas de la drumul lui. Tenace şi puternic, bine organizat şi harnic, Capricornul are ambiţia să îşi construiască o viaţă fără cusur, o familie model şi o carieră de excepţie. Dar știe să se și distreze când are ocazia și caută locuri de vacanță cu multe atracții turistice, când vrea să se relaxeze.

Cele mai mari calități: harnic, cumpătat, responsabil, familist

Calitățile zodiei Vărsător

Nativul Vărsător are un suflet mare şi o fire caritabilă. Independent, idealist şi visător… cu toate acestea Vărsătorul coboară pe pământ când se confruntă cu probleme mai dificile. De îndată ce se hotărăşte ce drum să urmeze, nimic nu îl mai abate de la obiectivele sale. Vărsătorul nu acceptă compromisuri, mai ales în dragoste şi în carieră, iar atitudinea lui fermă poate fi un exemplu bun de urmat. Este atașat de familie, dar are și un soi de independență pe care nu o poate condiționa nimeni.

Cele mai mari calități: generos, empatic, visător, romantic

Calitățile zodiei Pești

Nativul din zodia Pești este un artist cu suflet sensibil, este un mare visător și are o imaginație bogată. Are un suflet mare și generos și o fire optimistă. El te va îndemna întotdeauna să cauţi lucrurile frumoase în viaţă, oricât de banale ţi s-ar părea. Este un prieten de nădejde, gata să îţi asculte necazurile şi să îţi ridice moralul. Dar poate cel mai frumos lucru din portretul Peştilor, este devoţiunea lor faţă de familie. Ei preţuiesc dragostea familiei şi fericirea copiilor mai mult decât orice!

Cele mai mari calități: intuitiv, familist, sensibil, generos

