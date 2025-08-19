Malinca – brand de cosmetice naturale, suplimente și alimentație, care cucerește acum și România

„Dorim să ajutăm oamenii să trăiască mai sănătos și cu mai multă încredere în sine.”

Aceasta nu este doar o idee, ci o viziune ce călăuzește brandul sloven Malinca încă din 2013. Născută din pasiune și dedicare, Malinca a evoluat dintr-un proiect al două prietene într-o companie de succes, cu peste 623.000 de utilizatori mulțumiți în Europa și peste 2,7 milioane de produse livrate.

După succesele înregistrate în Slovenia, Croația, Austria, Italia și Germania, Malinca face acum pasul și în România – cu produse naturale și de calitate, ce combină puterea naturii și a științei, și cu un mod de abordare personal, care i-a devenit marca înregistrată.

Astăzi, Malinca este sinonimă cu calitate, transparență și o experiență excelentă pentru clienți. Este un brand premiat în mod repetat, cu o gamă ce include suplimente alimentare, cosmetice naturale și alimente sănătoase – toate concepute pentru un stil de viață echilibrat, bunăstare și suport în ritmul cotidian.

Am stat de vorbă cu Nastja Kramer Pesek, cofondatoarea Malinca, imediat după intrarea pe piața din România, care ne-a povestit cu entuziasm despre valorile, gândirea din spatele produselor și motivele pentru care crede că pot crea ceva deosebit și aici.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Malinca este deja bine cunoscută în Slovenia, iar acum ați decis să vă extindeți și în România. De ce România?

România ne-a atras datorită deschiderii consumatorilor față de produsele naturale și gradului tot mai ridicat de conștientizare. Suntem prezenți de câteva luni și reacțiile sunt uimitoare – aprecierea pentru calitate, transparență și abordare umană întărește viziunea noastră. Pentru noi, Malinca nu este doar un magazin online, ci o experiență completă: produse, suport, educație și energie pozitivă. Credem că putem ajuta românii să trăiască mai sănătos, mai plini de viață și mai încrezători.

Cum ați descrie Malinca, în câteva propoziții, celor care nu au auzit încă de ea?

Malinca este „o cămară plină de sănătate” – un brand ce alătură ingrediente naturale și ecologice cu știința modernă și grijă pentru oameni. Gama include suplimente, cosmetice, alimente și produse pentru clătite, toate cu scopul îmbunătățirii stării de bine. Suntem o companie cu suflet mare, care crede în puterea unui stil de viață sănătos.

Foto: Malinca

Recomandări România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Care sunt valorile pe care le poartă Malinca? Ce vă ghidează?

Valorile esențiale pentru Malinca sunt stilul de viață sănătos, pozitivitatea, transparența, spiritul de echipă, curajul, creativitatea și responsabilitatea față de sine și ceilalți. Nu dorim doar să vindem produse, ci să oferim cunoaștere, să inspirăm oamenii să devină cea mai bună versiune a lor. Schimbările reale vin din pași mici: un mic dejun mai bun, o oră în plus de somn, îngrijire fără chimie… Dacă Malinca poate sprijini aceste schimbări, misiunea noastră este împlinită.

Cum decurge procesul de dezvoltare a produselor?

Procesul este atent și centrat pe nevoile reale ale clienților. Fiecare produs este testat de noi. Folosim ingrediente premium, ecologice și cu proveniență certificată. Produsele sunt fără adaosuri nefondate – fără umpluturi, coloranți sau conservanți inutili. Siguranța este esențială: produsele au certificări GMP, ISO 22000 și CosmEthically ACTIVE, iar toate sunt fabricate în Europa.

Care sunt produsele pe care le recomandați cel mai mult cumpărătorilor români?

Cele mai bine vândute produse Malinca sunt:

Ser pentru scalp – concentrat 7-în-1 pentru revitalizarea și întărirea părului și scalpului; combate mătreața, mâncărimea, căderea și stimulează creșterea unui păr mai puternic și strălucitor.

Recomandări Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”

Foto: Malinca

Collagen UP (capsule) – stimulator vegan al colagenului, pentru o piele elastică, hidratată și luminoasă, plus articulații și oase flexibile.

– stimulator vegan al colagenului, pentru o piele elastică, hidratată și luminoasă, plus articulații și oase flexibile. Multivitamine copii (gummy) – jeleuri cu gust de portocală și căpșuni, bogate în 10 vitamine active și zinc, esențiale pentru creștere, dezvoltare și imunitate – adorate de cei mici.

– jeleuri cu gust de portocală și căpșuni, bogate în 10 vitamine active și zinc, esențiale pentru creștere, dezvoltare și imunitate – adorate de cei mici. Matcha Latte Mix – ceai matcha de calitate, lapte de cocos praf și zahăr de cocos, pentru hidratare, energie pozitivă și claritate mintală.

– ceai matcha de calitate, lapte de cocos praf și zahăr de cocos, pentru hidratare, energie pozitivă și claritate mintală. Tigaie pentru mini clătite – ustensilă de top pentru prepararea rapidă și ușoară a 7 mini clătite simultan, fără lipire, compatibilă cu orice tip de aragaz.

Foto: Malinca

Echipa dumneavoastră a primit numeroase premii. Ce înseamnă aceste recunoașteri pentru voi și de care sunteți cel mai mândri?

Suntem mândri de premiile obținute încă de la început: certificatul Superbrands, consacrându-ne în top 1% al brandurilor de încredere din Europa, peste 20 de premii pentru cel mai bun magazin online din regiunea Adriaticii și numeroase distincții pentru produse – Grazia Best of Beauty, Cosmopolitan Beauty Awards, The Beauty Shortlist Wellbeing Awards, BSB Innovation Award®.

Foto: Malinca

Care sunt planurile de viitor și cum veți atrage clienții de pe piața românească?

Intrarea pe piața românească este o etapă importantă, tratată cu responsabilitate și recunoștință. Observăm un mare potențial: românii caută soluții sănătoase, naturale și apreciază calitatea. Obiectivul nostru este să construim o comunitate locală solidă, bazată pe relație personală, conținut educativ și produse utile. Oferim excelență la prețuri accesibile și suport complet – înainte și după achiziție.

Și în final – de ce ar trebui românii să aleagă Malinca?

Pentru că Malinca este mai mult decât un brand: este o experiență. Oferim produse verificate de mii de clienți mulțumiți, suport autentic și transparență. Nu aim doar vinde, ci vrem să inspirăm schimbări pozitive, pentru ca fiecare să se simtă mai bine în pielea lui. Și suntem entuziasmați să împărtășim această poveste și în România. Bun venit în universul Malinca!

Descoperă gama noastră pe: www.malinca.eu/ro

Foto: Malinca

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE