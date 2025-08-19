Malinca – brand de cosmetice naturale, suplimente și alimentație, care cucerește acum și România

„Dorim să ajutăm oamenii să trăiască mai sănătos și cu mai multă încredere în sine.”

Aceasta nu este doar o idee, ci o viziune ce călăuzește brandul sloven Malinca încă din 2013. Născută din pasiune și dedicare, Malinca a evoluat dintr-un proiect al două prietene într-o companie de succes, cu peste 623.000 de utilizatori mulțumiți în Europa și peste 2,7 milioane de produse livrate.

După succesele înregistrate în Slovenia, Croația, Austria, Italia și Germania, Malinca face acum pasul și în România – cu produse naturale și de calitate, ce combină puterea naturii și a științei, și cu un mod de abordare personal, care i-a devenit marca înregistrată.

Astăzi, Malinca este sinonimă cu calitate, transparență și o experiență excelentă pentru clienți. Este un brand premiat în mod repetat, cu o gamă ce include suplimente alimentare, cosmetice naturale și alimente sănătoase – toate concepute pentru un stil de viață echilibrat, bunăstare și suport în ritmul cotidian.

Am stat de vorbă cu Nastja Kramer Pesek, cofondatoarea Malinca, imediat după intrarea pe piața din România, care ne-a povestit cu entuziasm despre valorile, gândirea din spatele produselor și motivele pentru care crede că pot crea ceva deosebit și aici.

De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”
Recomandări
De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Malinca este deja bine cunoscută în Slovenia, iar acum ați decis să vă extindeți și în România. De ce România?

România ne-a atras datorită deschiderii consumatorilor față de produsele naturale și gradului tot mai ridicat de conștientizare. Suntem prezenți de câteva luni și reacțiile sunt uimitoare – aprecierea pentru calitate, transparență și abordare umană întărește viziunea noastră. Pentru noi, Malinca nu este doar un magazin online, ci o experiență completă: produse, suport, educație și energie pozitivă. Credem că putem ajuta românii să trăiască mai sănătos, mai plini de viață și mai încrezători.

Cum ați descrie Malinca, în câteva propoziții, celor care nu au auzit încă de ea?

Malinca este „o cămară plină de sănătate” – un brand ce alătură ingrediente naturale și ecologice cu știința modernă și grijă pentru oameni. Gama include suplimente, cosmetice, alimente și produse pentru clătite, toate cu scopul îmbunătățirii stării de bine. Suntem o companie cu suflet mare, care crede în puterea unui stil de viață sănătos.

Malinca – brand de cosmetice naturale, suplimente și alimentație, care cucerește acum și România
Foto: Malinca
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat
Recomandări
România construiește deja căi ferate și maritime pentru reconstrucția Ucrainei, într-un proiect de 291,63 milioane de lei, bani europeni și de la stat

Care sunt valorile pe care le poartă Malinca? Ce vă ghidează?

Valorile esențiale pentru Malinca sunt stilul de viață sănătos, pozitivitatea, transparența, spiritul de echipă, curajul, creativitatea și responsabilitatea față de sine și ceilalți. Nu dorim doar să vindem produse, ci să oferim cunoaștere, să inspirăm oamenii să devină cea mai bună versiune a lor. Schimbările reale vin din pași mici: un mic dejun mai bun, o oră în plus de somn, îngrijire fără chimie… Dacă Malinca poate sprijini aceste schimbări, misiunea noastră este împlinită.

Cum decurge procesul de dezvoltare a produselor?

Procesul este atent și centrat pe nevoile reale ale clienților. Fiecare produs este testat de noi. Folosim ingrediente premium, ecologice și cu proveniență certificată. Produsele sunt fără adaosuri nefondate – fără umpluturi, coloranți sau conservanți inutili. Siguranța este esențială: produsele au certificări GMP, ISO 22000 și CosmEthically ACTIVE, iar toate sunt fabricate în Europa.

Care sunt produsele pe care le recomandați cel mai mult cumpărătorilor români?

Cele mai bine vândute produse Malinca sunt:

  • Ser pentru scalp – concentrat 7-în-1 pentru revitalizarea și întărirea părului și scalpului; combate mătreața, mâncărimea, căderea și stimulează creșterea unui păr mai puternic și strălucitor.
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Recomandări
Extensiile de unghii, interzise la examenul pentru admiterea în școlile de poliție. De ce sunt considerate „de natură a influența rezultatele obținute”
Malinca – brand de cosmetice naturale, suplimente și alimentație, care cucerește acum și România
Foto: Malinca
  • Collagen UP (capsule) – stimulator vegan al colagenului, pentru o piele elastică, hidratată și luminoasă, plus articulații și oase flexibile.
  • Multivitamine copii (gummy) – jeleuri cu gust de portocală și căpșuni, bogate în 10 vitamine active și zinc, esențiale pentru creștere, dezvoltare și imunitate – adorate de cei mici.
  • Matcha Latte Mix – ceai matcha de calitate, lapte de cocos praf și zahăr de cocos, pentru hidratare, energie pozitivă și claritate mintală.
  • Tigaie pentru mini clătite – ustensilă de top pentru prepararea rapidă și ușoară a 7 mini clătite simultan, fără lipire, compatibilă cu orice tip de aragaz.
Malinca – brand de cosmetice naturale, suplimente și alimentație, care cucerește acum și România
Foto: Malinca

Echipa dumneavoastră a primit numeroase premii. Ce înseamnă aceste recunoașteri pentru voi și de care sunteți cel mai mândri?

Suntem mândri de premiile obținute încă de la început: certificatul Superbrands, consacrându-ne în top 1% al brandurilor de încredere din Europa, peste 20 de premii pentru cel mai bun magazin online din regiunea Adriaticii și numeroase distincții pentru produse – Grazia Best of Beauty, Cosmopolitan Beauty Awards, The Beauty Shortlist Wellbeing Awards, BSB Innovation Award®.

Malinca – brand de cosmetice naturale, suplimente și alimentație, care cucerește acum și România
Foto: Malinca

Care sunt planurile de viitor și cum veți atrage clienții de pe piața românească?

Intrarea pe piața românească este o etapă importantă, tratată cu responsabilitate și recunoștință. Observăm un mare potențial: românii caută soluții sănătoase, naturale și apreciază calitatea. Obiectivul nostru este să construim o comunitate locală solidă, bazată pe relație personală, conținut educativ și produse utile. Oferim excelență la prețuri accesibile și suport complet – înainte și după achiziție.

Și în final – de ce ar trebui românii să aleagă Malinca?

Pentru că Malinca este mai mult decât un brand: este o experiență. Oferim produse verificate de mii de clienți mulțumiți, suport autentic și transparență. Nu aim doar vinde, ci vrem să inspirăm schimbări pozitive, pentru ca fiecare să se simtă mai bine în pielea lui. Și suntem entuziasmați să împărtășim această poveste și în România. Bun venit în universul Malinca! 

Descoperă gama noastră pe: www.malinca.eu/ro

Foto: Malinca

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cine este prima reprezentantă a Palestinei la Miss Universe. „Port vocea unui popor care refuză să fie redus la tăcere”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
Viva.ro
Cât de bine seamănă cu mama ei!!! Cum arată Tiphaine, fiica lui Brigitte Macron, și ce-a putut să spună despre tatăl ei vitreg, președintele Franței: ”Scandalul...”
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Unica.ro
S-a aflat tot!! Ce urmează la Insula Iubirii e de neimaginat!! Au făcut amor în emisiune, ea și-a anulat nunta cu Andrei, iar apoi... Wow, wow, wow! La asta chiar nu se aștepta nimeni! Ce nu s-a văzut încă la TV
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
Elle.ro
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru „Iubire cu parfum de lavandă.” Ce destinație au ales: "Am îmbinat marea cu muntele, relaxarea cu aventura"
gsp
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
GSP.RO
Povestea controversată a show-ului „The Biggest Loser”, unde oamenii slăbeau zeci de kilograme: „Am știut că în acea zi am murit”
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
GSP.RO
Una dintre cele mai controversate persoane din România a fost în tribune la Rapid - FCSB » A sfidat legea sub privirile tuturor
Parteneri
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Libertateapentrufemei.ro
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr, imagini de vis din vacanța cu fiul lor. Artista, în costum de baie, iar Bănică Jr, apariție rară la bustul gol
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Avantaje.ro
Actorul de la PRO TV, primele imagini cu noua iubită, după divorț: “E pe gustul meu”. Helen nu e din România, are 48 de ani și e superbă
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Gara de Nord intră într-un proces amplu de modernizare. Când încep lucrările, cât vor dura și care sunt costurile
Exclusiv
Știri România 17:44
Gara de Nord intră într-un proces amplu de modernizare. Când încep lucrările, cât vor dura și care sunt costurile
Termoenergetica a anunțat un nou termen pentru cele 4.000 de blocuri din București care nu au apă caldă
Știri România 17:05
Termoenergetica a anunțat un nou termen pentru cele 4.000 de blocuri din București care nu au apă caldă
Parteneri
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
Adevarul.ro
Dublarea impozitului pe locuințe e doar începutul. Ce alte scumpiri ne așteaptă în 2026
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți suntem de un atac cibernetic de proporții
Fanatik.ro
”Un blackout de 48 de ore”. Scenariul care le dă fiori românilor: cât de pregătiți suntem de un atac cibernetic de proporții
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce spune ispita Teodora Racoș de la Insula Iubirii 2025 despre echipa de la Antena 1: „Toți am încercat”
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Stiri Mondene 17:00
Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani
Parteneri
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Elle.ro
Lili Sandu își amintește anii trăiți în America. Care sunt, de fapt, motivele pentru care a plecat din România: „M-am dus într-un loc unde eram o necunoscută”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
ObservatorNews.ro
Cât costă şi de unde poate fi cumpărat sacoul purtat de Zelenski la întâlnirea cu Trump de la Casa Albă
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
GSP.ro
Un celebru vlogger român, aflat în Sankt Petersburg, chiar în timpul negocierilor de pace Rusia-Ucraina, șocat de mașina văzută pe străzi: „Sunt multe, peste tot!”
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
GSP.ro
Fiica lui Adrian Ilie poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Parteneri
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Mediafax.ro
De la mănăstire, la nuntă. Nicușor Dan a dansat, într-un hambar, cu Prima Doamnă și fiul lor, printre nuntașii de la Tâncăbești
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
StirileKanalD.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Wowbiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD.ro
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
KanalD.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar

Politic

Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare. Ciprian Ciucu, apel la PSD după boicot
Politică 17:00
Pachetul 2 de măsuri fiscale, adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare. Ciprian Ciucu, apel la PSD după boicot
Procurorul general i s-a plâns lui Bolojan de proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Calitatea justiției va scădea și procesele vor dura și mai mult
Politică 15:51
Procurorul general i s-a plâns lui Bolojan de proiectul pensiilor speciale ale magistraților: Calitatea justiției va scădea și procesele vor dura și mai mult
Parteneri
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Spotmedia.ro
Un oraș în care doar fraierii plătesc amenzile de parcare: Compania Parking face profit, dar Primăria Capitalei rămâne cu praful de pe tobă
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
Fanatik.ro
Tragere la sorți măsluită în Cupa României!? Momentul care i-a făcut pe fani să-și pună mari semne de întrebare. Video
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează
Spotmedia.ro
O alternativă sigură și accesibilă la Ozempic s-ar afla chiar în intestinul nostru. Cum funcționează