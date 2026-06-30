Potrivit publicației Telegraaf, un turist american de 32 de ani a sărit în mare de pe formațiunea naturală, declanșând prăbușirea acesteia. În acel moment, un bărbat chinez de 26 de ani trecea pe sub arc cu un ski-jet și a fost strivit mortal de rocile căzute.

Bărbatul conducea un ski-jet pe sub arcadă când aceasta s-a prăbușit sâmbătă, în jurul orei 19:00.

Operațiunile de salvare au fost declanșate imediat, însă echipele de intervenție l-au găsit pe bărbat fără viață, prins sub dărâmături pe fundul mării.

Resturile au fost îndepărtate cu o macara montată pe o barjă înainte ca scafandrii să ridice corpul neînsuflețit și să-l predea poliției, a declarat un purtător de cuvânt al CPD, relatează Times of Malta.

Potrivit autorităților locale, o altă persoană, o femeie chineză de 27 de ani aflată pe ski-jet, a fost rănită grav și transportată de urgență la spital.

Turistul american de 32 de ani, care a provocat indirect incidentul prin săritura sa, nu a suferit răni și a fost găsit nevătămat.

Autoritățile malteze au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele tragediei și pentru a analiza eventualele responsabilități legale.

„Kissing Elephants Arch” era una dintre cele mai populare atracții turistice de pe mica insula Comino, situată la nord-vest de Malta.

Formațiunea stâncoasă, asemănătoare cu doi elefanți care își ating trompele, atrăgea numeroși turiști, fiind folosită adesea și ca platformă pentru sărituri în mare. De asemenea, atracția era populară în rândul pasionaților de ski-jet.

Grupul Outdoor Explorers Malta a calificat prăbușirea drept „o tragedie de neimaginat”.

În 2017, Malta a pierdut Fereastra de Azur (The Azure Window), una dintre principalele sale atracții, care s-a prăbușit în mare în urma unei furtuni puternice.