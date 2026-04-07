Incidentul a avut loc în timpul unei seri aglomerate, când în borcan se aflau aproximativ 30 de dolari. În timp ce pretindea că este interesat de prețul unui steak and cheese, de 10 dolari, hoțul a strecurat mâna și a luat banii, spunând apoi că se întoarce imediat din mașină. Totuși, nu s-a mai întors, relatează publicația olandeză Ad.nl.

După ce poliția a refuzat să investigheze cazul, Musa a decis să publice imaginile pe contul său de Instagram, sperând că cineva îl va recunoaște pe acesta. Printre cei care au văzut videoclipul s-a aflat și mama tânărului.

Într-un gest surprinzător, femeia a mers la rulota lui Musa pentru a-și cere scuze în numele fiului său și pentru a returna banii.

„Sunt mama lui”, i-a spus aceasta proprietarului. „Vreau să-ți dau banii înapoi, pentru că fiul meu nu a fost crescut așa. Cât a fost?”, a adăugat aceasta.

Musa, deși a subliniat că nu banii contează pentru el, a acceptat în cele din urmă suma, iar momentul s-a încheiat cu o îmbrățișare emoționantă.

Într-un interviu acordat presei locale, Musa a mărturisit că gestul femeii l-a impresionat profund, mai ales pentru că mama sa a decedat.

„Nu am crescut într-o viață bogată, știți. Și toate mamele, am un mare respect pentru ele. Copiii pot face greșeli, este normal”.

Musa nu poartă pică tânărului și consideră că acțiunea mamei sale a fost suficientă pentru a-i ierta greșeala.

„Dacă mă privesc, mi-ar plăcea să-i invit la cină. Dacă nu-i deranjează că transmit live, putem face împreună un alt videoclip”, a adăugat el.

