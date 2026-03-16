

Începutul maratonului de la Oradea: speranța din noaptea de 8 martie 2026

Seria de intervenții a început în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, când familia unui pacient de 49 de ani a ales să transforme durerea în dar. Rezultatul gestului altruist s-a concretizat într-o serie de intervenții vitale: un transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni; două transplanturi de rinichi la ICUTR Cluj; transplanturi de cornee la București; dar și o prelevare de țesut osos pentru Banca de Țesut de la Spitalul Clinic Colentina.

Bilanțul a 48 de ore de foc: 13–14 martie 2026

După prelevarea de pe 8 martie, au urmat alte trei intervenții consecutive în doar două zile:

13 martie 2026: Familia unui pacient de 70 de ani aflat în moarte cerebrală a spus Da pentru prelevarea de organe. Datorită acestui gest, medicii au putut realiza un transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, transplanturi de rinichi la ICUTR Cluj și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”.

Noaptea de 13 spre 14 martie 2026: O altă prelevare de la un donator de 70 de ani. Transplantul de ficat a fost realizat la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, iar corneea a ajuns la București.

14 martie 2026: O prelevare de la un cetățean polonez de 39 de ani, victima unui accident rutier. Medicii au putut realiza un transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, transplanturi de rinichi la Cluj și de cornee la București.

„Tata a suferit, noi vrem să ajutăm”

Pentru conf. dr. Carmen Pantiș, cazul donatorului de 70 de ani dintr-o familie de romi a fost unul dintre cele mai mișcătoare momente.

„A fost prima mea experiență cu o familie de romi care a acceptat donarea. Mi-au spus că tatăl lor a suferit mult de o boală de rinichi și sunt bucuroși să ajute. Foarte greu o să-mi șterg de pe chip emoția acelor cinci copii maturi în momentul în care au semnat actele”, mărturisește conf.dr. Carmen Pantiș.

Solidaritate internațională: tânărul polonez care salvează români

Cazul tânărului polonez a demonstrat că umanitatea nu cunoaște frontiere.

„Am discutat cu logodnica lui, apoi cu fratele și sora din Polonia. Cu sprijinul Ambasadei Poloniei, acești oameni au dorit ca din trupul fratelui lor să fie adus darul vieții în trupul unor pacienți din România”, a explicat dr. Pantiș.

Însă solidaritatea internațională nu se oprește aici. În luna februarie a acestui an, doi bărbați români, de 51 și 43 de ani, au beneficiat de transplanturi de rinichi la Institutul Clinic Fundeni, potrivit ANT. O colaborare strânsă între România și Bulgaria a salvat astfel două vieți. În baza unui Memorandum semnat în 2021, autoritățile bulgare au alocat României organele unui donator pentru care nu s-au găsit receptori compatibili pe teritoriul lor.

O armată de medici în slujba vieții

Succesul maratonului orădean a depins de o coordonare perfectă între mai multe echipe:

Echipa de coordonare și ATI: Dr. Ștefania Sije și dr. Oana Popa (ATI), alături de dr. Ștefan Pataki, medic primar ATI și dr. Cătălin Ilea. La prima prelevare coordonator a fost Asistent șef ATI Petru Cotrău. Din echipa de la Oradea au mai făcut parte: asistenta ATI Pataki Emese, asistenta ATI Margareta Magyar, asistenta ATI Nan Andrea și asistent ATI Stanciu Adrian, asistenta Cheregi Aurelia și as. ATI Gergely Otto.

Specialiști din țară: Urologi din Cluj (dr. Corb Daria, dr. Henrik Nagy), echipa de la Colentina (dr. Andrei Nica, dr. Veliko Marinov) și chirurgi din București, Cluj și Târgu Mureș (dr. Salagean Alex, dr. Szabo Alpar, dr. Pall Fodor).

Transportul organelor a fost asigurat contra cronometru de elicopterele IGAv.

„Trebuie să fim alături de familii pentru a le explica faptul că moartea cerebrală este ireversibilă, dar că pot alege să transforme sfârșitul unei vieți în începutul altora. Această săptămână ne-a arătat că solidaritatea umană și darul vieții nu au granițe”, concluzionează dr. Pantiș, vorbind despre durerea în darul vieții și mulțumind managerului SCJU Bihor, dr. Gheorghe Carp, și directorului executiv al Agenției Naționale de Transplant dr. Guenadiy Vatachki.

Excelență la nivel european privind rata donatorilor de organe: Oradea versus restul lumii

Performanța medicală de la Oradea este o dovadă de profesionalism administrativ. Rata de donare de organe în județul Bihor a ajuns la 20 PMP (per milion de locuitori), o cifră care se apropie de standardele Franței și depășește cu mult media națională din România.

Conform datelor World Health Organization (WHO), sistemele care ating rate de peste 20 PMP sunt rezultatul unei educații comunitare solide și al unei infrastructuri ATI de elită. Un singur donator poate salva până la 8 vieți, transformând o tragedie personală într-o moștenire vie pentru societate.

