Începutul maratonului de la Oradea: speranța din noaptea de 8 martie 2026

Seria de intervenții a început în noaptea de 7 spre 8 martie 2026, când familia unui pacient de 49 de ani a ales să transforme durerea în dar. Rezultatul gestului altruist s-a concretizat într-o serie de intervenții vitale: un transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni; două transplanturi de rinichi la ICUTR Cluj; transplanturi de cornee la București; dar și o prelevare de țesut osos pentru Banca de Țesut de la Spitalul Clinic Colentina.

Bilanțul a 48 de ore de foc: 13–14 martie 2026

După prelevarea de pe 8 martie, au urmat alte trei intervenții consecutive în doar două zile:

13 martie 2026: Familia unui pacient de 70 de ani aflat în moarte cerebrală a spus Da pentru prelevarea de organe. Datorită acestui gest, medicii au putut realiza un transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, transplanturi de rinichi la ICUTR Cluj și transplanturi de cornee la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof. Dr. Mircea Olteanu”.

Noaptea de 13 spre 14 martie 2026: O altă prelevare de la un donator de 70 de ani. Transplantul de ficat a fost realizat la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, iar corneea a ajuns la București.

14 martie 2026: O prelevare de la un cetățean polonez de 39 de ani, victima unui accident rutier. Medicii au putut realiza un transplant de ficat la Institutul Clinic Fundeni, transplanturi de rinichi la Cluj și de cornee la București.

Tata a suferit, noi vrem să ajutăm”

Pentru conf. dr. Carmen Pantiș, cazul donatorului de 70 de ani dintr-o familie de romi a fost unul dintre cele mai mișcătoare momente.

„A fost prima mea experiență cu o familie de romi care a acceptat donarea. Mi-au spus că tatăl lor a suferit mult de o boală de rinichi și sunt bucuroși să ajute. Foarte greu o să-mi șterg de pe chip emoția acelor cinci copii maturi în momentul în care au semnat actele”, mărturisește conf.dr. Carmen Pantiș.

Solidaritate internațională: tânărul polonez care salvează români

Cazul tânărului polonez a demonstrat că umanitatea nu cunoaște frontiere.

„Am discutat cu logodnica lui, apoi cu fratele și sora din Polonia. Cu sprijinul Ambasadei Poloniei, acești oameni au dorit ca din trupul fratelui lor să fie adus darul vieții în trupul unor pacienți din România”, a explicat dr. Pantiș.

Însă solidaritatea internațională nu se oprește aici. În luna februarie a acestui an, doi bărbați români, de 51 și 43 de ani, au beneficiat de transplanturi de rinichi la Institutul Clinic Fundeni, potrivit ANT. O colaborare strânsă între România și Bulgaria a salvat astfel două vieți. În baza unui Memorandum semnat în 2021, autoritățile bulgare au alocat României organele unui donator pentru care nu s-au găsit receptori compatibili pe teritoriul lor.

O armată de medici în slujba vieții

Succesul maratonului orădean a depins de o coordonare perfectă între mai multe echipe:

Echipa de coordonare și ATI: Dr. Ștefania Sije și dr. Oana Popa (ATI), alături de dr. Ștefan Pataki, medic primar ATI și dr. Cătălin Ilea. La prima prelevare coordonator a fost Asistent șef ATI Petru Cotrău. Din echipa de la Oradea au mai făcut parte: asistenta ATI Pataki Emese, asistenta ATI Margareta Magyar, asistenta ATI Nan Andrea și asistent ATI Stanciu Adrian, asistenta Cheregi Aurelia și as. ATI Gergely Otto.

  • Specialiști din țară: Urologi din Cluj (dr. Corb Daria, dr. Henrik Nagy), echipa de la Colentina (dr. Andrei Nica, dr. Veliko Marinov) și chirurgi din București, Cluj și Târgu Mureș (dr. Salagean Alex, dr. Szabo Alpar, dr. Pall Fodor).

Transportul organelor a fost asigurat contra cronometru de elicopterele IGAv.

„Trebuie să fim alături de familii pentru a le explica faptul că moartea cerebrală este ireversibilă, dar că pot alege să transforme sfârșitul unei vieți în începutul altora. Această săptămână ne-a arătat că solidaritatea umană și darul vieții nu au granițe”, concluzionează dr. Pantiș, vorbind despre durerea în darul vieții și mulțumind managerului SCJU Bihor, dr. Gheorghe Carp, și directorului executiv al Agenției Naționale de Transplant dr. Guenadiy Vatachki.

Excelență la nivel european privind rata donatorilor de organe: Oradea versus restul lumii

Performanța medicală de la Oradea este o dovadă de profesionalism administrativ. Rata de donare de organe în județul Bihor a ajuns la 20 PMP (per milion de locuitori), o cifră care se apropie de standardele Franței și depășește cu mult media națională din România.

Conform datelor World Health Organization (WHO), sistemele care ating rate de peste 20 PMP sunt rezultatul unei educații comunitare solide și al unei infrastructuri ATI de elită. Un singur donator poate salva până la 8 vieți, transformând o tragedie personală într-o moștenire vie pentru societate.

Parteneri
Ea este femeia din umbra lui Nicușor Dan, care-i ghidează fiecare pas. Îi spune pe unde să meargă, unde să se oprească, pe cine și cum să salute...Iar asta nu e tot! Ce s-a aflat acum despre misterioasa doamnă
Viva.ro
Ea este femeia din umbra lui Nicușor Dan, care-i ghidează fiecare pas. Îi spune pe unde să meargă, unde să se oprească, pe cine și cum să salute...Iar asta nu e tot! Ce s-a aflat acum despre misterioasa doamnă
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Unica.ro
Câți copii are Anca Alexandrescu și cu cine a fost căsătorită. A avut doi soți celebri și un iubit la fel de cunoscut. Pe primul soț l-a acuzat public că le-a furat soțiile unor prieteni
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
GSP.RO
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
GSP.RO
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
Parteneri
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Avantaje.ro
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră
Tvmania.ro
Gafe vestimentare la Oscar 2026! Timothée Chalamet, aspru criticat pentru look-ul „neglijent”. Ce detaliu a șocat la Anne Hathaway? Află cine a intrat pe lista neagră

Alte știri

Cum pot afla locuitorii Sectorului 1 din București dacă mașina li s-a ridicat
Știri România 12:05
Cum pot afla locuitorii Sectorului 1 din București dacă mașina li s-a ridicat
Taxe și impozite în 2026 - unde și cum poți verifica ce datorii ai
Știri România 11:37
Taxe și impozite în 2026 – unde și cum poți verifica ce datorii ai
Parteneri
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Adevarul.ro
Cât mai are România de recuperat din împrumuturile acordate de Nicolae Ceaușescu. Irakul și Mozambicul și-au plătit o parte din datorii
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
Fanatik.ro
Tavi Popescu, luat în colimator în direct: „Cum să ceri penalty cu ultima clasată? Ai și tu demnitatea ta!”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Marian Godină, deranjat de alintul pe care Olga Barcari l-a folosit la adresa lui la Survivor: „Numai soția mea îmi spune așa”
Stiri Mondene 11:11
Marian Godină, deranjat de alintul pe care Olga Barcari l-a folosit la adresa lui la Survivor: „Numai soția mea îmi spune așa”
Ce se întâmplă cu vacanța din Dubai a cântăreței Elena Gheorghe: „Nu am vrut să schimbăm cu o altă destinație”
Stiri Mondene 10:55
Ce se întâmplă cu vacanța din Dubai a cântăreței Elena Gheorghe: „Nu am vrut să schimbăm cu o altă destinație”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
ObservatorNews.ro
Destinații de Paște pentru toate bugetele. Cât costă o vacanţă la mare sau la munte
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Parteneri
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Mediafax.ro
Regizoarea româno-americană Natalie Musteață a câștigat Oscarul cu scurtmetrajul „Two People Exchanging Saliva”
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Wowbiz.ro
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Redactia.ro
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului
KanalD.ro
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Politic

Ilie Bolojan, după ce a citit ce a spus mama lui în Libertatea: Nu mă pot supăra pe ea
Politică 10:48
Ilie Bolojan, după ce a citit ce a spus mama lui în Libertatea: Nu mă pot supăra pe ea
Replica lui Călin Georgescu, după ce fugarul Sebastian Ghiță a spus într-o înregistrare că fostul candidat i-a cerut ajutorul ca să se întâlnească cu „ruși și sârbi”: „Le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea”
Politică 10:31
Replica lui Călin Georgescu, după ce fugarul Sebastian Ghiță a spus într-o înregistrare că fostul candidat i-a cerut ajutorul ca să se întâlnească cu „ruși și sârbi”: „Le‑am cerut ajutorul cu un singur scop: să nu mi‑l dea”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv
Fanatik.ro
Când va debuta George Pușcaș la Dinamo! Andrei Nicolescu face anunțul așteptat de toți fanii “câinilor”. Exclusiv
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare
Spotmedia.ro
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare