Ceaiul fierbinte a desfăcut firul de mătase al coconului, iar neprețuita privire a suveranei a dat peste viermele țesător. Politicos, asemenea tuturor celor din specia lui, viermele i-a dezvăluit împărătesei secretul. Ea l-a rugat pe împărat să-i dăruiască o grădină de duzi, acolo a domesticit viermii sălbatici de mătase și a țesut primele „haine cerești”. A înțeles că mătasea este un material magic, o capodoperă a universului.

Melancolia are și ea magia ei. Se naște din firul ca de mătase al unui cocon de tristețe.

Mătase și melancolie se împletesc într-o nobilă finețe.

Ca să dea fior epic acestei imagini trebuia să apară în poveste – la mii de ani distanță de ziua în care împărăteasa și-a băut ceaiul sub dudul alb – un personaj cu o faimă nedreaptă de intrigant și pânza lui: păianjenul. Un mare scriitor sud-american, ascuns în „coconul” lui de psihanalist și teolog, a remarcat același melancolic temperament la păianjen ca la viermele de mătase: „Ființa lui atârnă de firele pe care le produce singur, din trupul său”. Nu cred că există o definiție mai completă a artistului.

„Pavilionul de Mătase” al secolului XXI s-a mutat de sub dudul Împărătesei Xi Ling-shi în mediu digital, grație designerului americano-israelian – o artistă cu formație științifică – biologie, informatică și ingineria materialelor.

CRISALIDA. Faimoasa Leiko Ikemura, japoneză stabilită în Germania, este unul dintre marii artiști cu care suntem contemporani. În mătase și melancolie ne înfășoară sculpturile ei. Fiecare dintre operele sale se inspiră din miracolul trupului feminin care naște toate lumile. În opera de mai jos, femeia are frumusețea unei crisalide, încărcată de presimțirea vieților ce vor veni. A numit-o „Lying in White”. La fel de bine ar fi putut să o numească „Flying in White”…

TIKTALK. LAMPIOANE. Mai sunt câteva zile până când la Jinju, în Coreea de Sud, se va închide o tradițională expoziție de lampioane de mătase. Tiktokerii, care au urmărit atent imagini din această expoziție simt acum că aceste lampioane, cărora mătasea le adaugă melancolia clar-obscurului, luminează mereu alte și alte drumuri spre noi înșine.

PÂNZA DE PĂIANJEN. SALTUL ÎN GOL. „Păianjenul mă fascinează pentru ceea ce nu văd”, scrie Rubem Alves în „Cartea cuvintelor bune de mâncat”. „Nu i-am văzut prima mișcare, cea care a fost începutul țesăturii, saltul în gol (…). Poate conta pe un singur lucru: pe un fir ascuns încă în trupul său (…). Mă întreb dacă Nietzsche a privit un păianjen, când a spus că ”. Cu atenție științifică au privit „mătasea” țesută de paianjeni un istoric de artă britanic, Simon Peers, și un om de afaceri american, Nicholas Godley. Din munca unui milion de păianjeni aurii cu picioare roșii, cei doi au țesut o capă, aflată din 2009 în Muzeul de Artă Naturală din New York. Și fiindcă s-a dovedit experimental că pânza de păianjen este de șase ori mai rezistentă decât oțelul, în viitorul foarte apropiat din ea se vor confecționa inclusiv veste antiglonț. Vor dispărea însă melancolia și metafizica acestei cape:

CÂNTECUL CARE NU EXISTĂ. Cum am putea, într-un singur cuvânt, să rezumăm aventura de mai sus? Dragoste. Piesa „Mătase și fum” n-a existat niciodată, cântată de Ed Sheeran și Arijit Singh. În engleză și punjabi, cuvintele celor doi se apropie, se recunosc, se îmbrățișează. Inteligența artificială trebuie să fi împrumutat un suflet natural, ca să facă această minune. Dragostea cea mai puternică are fragilitatea indestructibilă a mătăsii și fumului, proiectată în zodia melancoliei, sub un dud alb ale cărui semințe n-au fost sădite încă.

