„Cred că avem nevoie de mai mult de 15 ani”, a comentat Volodimir Zelenski cu două zile înaintea unei întâlniri planificate cu președintele american Donald Trump.

Președintele ucrainean a cerut ca garanțiile de securitate să fie ratificate de Congresul SUA și Rada Supremă, pentru a avea forță juridică.

Potrivit lui Zelenski, planul de pace revizuit este gata în proporție de „90%”, rămânând o singură chestiune sensibilă, și anume cea referitoare la teritoriile revendicate de Rusia.

Șeful statului ucrainean s-a pronunțat pentru organizarea unui referendum pe acest subiect, dacă nu se poate ajunge la o soluție pe cale diplomatică. Kremlinul solicită retragerea armatei ucrainene din Donbas, cedarea întregii regiuni și recunoașerea acesteia ca parte a Rusiei, în timp ce Ucraina respinge categoric această cerere și propune încetarea focului pe actuala linie de front, fără a recunoaște ocupația rusă.

Zelenski a cerut un referendum pentru 60 de zile în cazul organizării unui referendum. Potrivit unor surse citate de Axios, Rusia ar fi acceptat un armistițiu, dar numai pentru ziua desfășurării referendumului, nu pentru 60 de zile.

Întâlnirea planificată între Trump și Zelenski pentru duminică, în Florida, vine după ce președintele ucrainean a dezvăluit miercuri, cu o zi înainte de Crăciun, noua versiune – modificată – a planului de pace, care conține acum 20 de puncte.

