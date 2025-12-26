Bărbatul, înarmat cu un cuțit, a rănit trei femei în diferite stații ale liniei de metrou care leagă Bagnolet (Seine-Saint-Denis) de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Potrivit parchetului din Paris, atacurile au avut loc succesiv în stațiile République, Arts et Métiers și Opéra, relatează publicația franceză Le Parisien.

Victimele au primit rapid îngrijiri din partea echipajelor de salvare din Paris. Din fericire, cele trei femei au suferit doar răni ușoare, inclusiv în zona spatelui și a coapsei pentru două dintre ele, conform unei surse din poliție.

„Tânăra a fost rănită la nivelul coapsei”, a relatat o femeie prezentă în stația République. În momentul incidentului, „era totuși mult sânge, a fost o tăietură destul de mare”.

O sursă din poliție a menționat că această victimă ar fi însărcinată.

Agresorul a fugit ulterior prin linia 8 de metrou, dar a fost identificat rapid de autorități datorită imaginilor de pe camerele de supraveghere. Conform parchetului din Paris, Serviciul de Siguranță Regională a Transporturilor (SRT) a fost sesizat și a deschis o anchetă sub acuzațiile de tentativă de omor calificat și violență voluntară cu armă.

Suspectul, născut în anul 2000 și cunoscut deja de poliție pentru diverse infracțiuni, a fost localizat prin intermediul telefonului mobil și reținut la locuința sa din Sarcelles (Val-dOise).

O sursă din poliție a declarat că pista unui atac terorist a fost exclusă, incidentul fiind considerat mai degrabă fapta unui individ dezechilibrat sau cu probleme psihologice.

Tot în Franța, în 2024, trei persoane au fost rănite cu cuţitul, în staţia Gare de Lyon din Paris, a anunţat poliţia franceză.



