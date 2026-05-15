O tânără din Ucraina care lucra ca livrator în Timișoara a fost atacată pe stradă de un trecător. Bărbatul a lovit-o intenționat cu pumnul pentru a o trânti de pe bicicletă, victima fiind ulterior transportată la spital. Atacul a avut loc în timp ce femeia se afla în timpul programului de muncă, relatează Pagina de Timiș.

Atacul a avut loc în zona centrală a orașului, lângă Catedrala Mitropolitană, unde victima a fost izbită de un stâlp de beton și a căzut pe șosea. Martorii oculari au rămas șocați, afirmând că tânăra a fost atacată din senin, fără vreun schimb de replici sau un conflict care să anunțe gestul bărbatului.

Martorii au alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112, un echipaj medical sosind rapid la fața locului. Tânăra a fost preluată și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate, primele evaluări indicând că aceasta a suferit o plagă deschisă la nivelul capului.

Bărbatul a fugit imediat după atac, fără să îi acorde ajutor victimei. Poliția a deschis o anchetă și încearcă să dea de urma agresorului.

