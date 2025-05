Metallica a confirmat astăzi că turneul mondial M72, care a doborât recorduri, va continua pentru al patrulea an consecutiv, cu 16 concerte în Europa continentală și Marea Britanie, în lunile mai, iunie și iulie 2026.

Bilete la concertul Metallica din 13 mai 2026

Metallica va ajunge la București pe 13 mai 2026, aducând o producție spectaculoasă, cu o scenă circulară amplasată în centrul terenului de pe Arena Națională. Trupele care vor deschide concertul din Capitală sunt Gojira și Knocked Loose. Biletele vor fi puse în vânzare vineri, 30 mai, la ora 10:00, iar pre-sale-ul pentru membrii fan clubului Metallica începe pe 27 mai, la ora 11:00.

Posesorii de carduri BCR Mastercard vor avea la dispoziție un presale cu acces exclusiv din aplicația George, începând cu 27 mai 2025, ora 12:00. Clienții Emagic pot accesa bilete în presale-ul din 29 mai, ora 10:00, în baza codului unic pe care îl vor primi pe email, anunță organizatorii într-un comunicat oficial.

Pentru acest eveniment vor fi disponibile bilete cu acces general în zona de gazon (categorie unică), bilete cu loc pe scaun în cele trei inele ale stadionului, precum și pachete speciale Enhanced Experiences, care oferă beneficii exclusive.

De la debutul turneului M72 World Tour în aprilie 2023, la Amsterdam, Metallica a adus spectacolul în fața a aproximativ patru milioane de fani și a fost apreciat de presa internațională ca fiind „o experiență care dă un nou sens vieții” (Billboard), „indiscutabil epic” (Metal Hammer), „un spectacol care te lasă fără cuvinte” (Detroit News), „triumfător” (Kerrang!) și „cea mai puternică și intensă variantă Metallica din ultimii ani” (Los Angeles Times).

Metallica va dona o parte dintre veniturile obținute

Astăzi, turneul M72 continuă să impresioneze atât publicul, cât și criticii. Așa cum ne-a obișnuit, Metallica va dona o parte dintre veniturile obținute din fiecare bilet vândut organizațiilor caritabile locale prin intermediul fundației trupei, All Within My Hands.

Înființată în 2017 pentru a sprijini comunitățile care au fost alături de Metallica de-a lungul anilor, fundația a strâns până în prezent peste 20 de milioane de dolari. Dintre aceștia, 11,4 milioane au fost direcționați către programe de educație profesională și tehnică, inclusiv inițiativa inovatoare Metallica Scholars, ajunsă la a șaptea ediție, peste 7,4 milioane au fost alocate combaterii insecurității alimentare, iar peste 4,7 milioane au susținut eforturi de intervenție în caz de dezastre.

După concertul din România din 2019, Metallica a donat prin Fundaţia Metallica “All Within My Hands” suma de 250.000 de euro Asociaţiei Dăruieşte Viaţa.

