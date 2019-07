Dacă îți este greu să alegi între Spania și Portugalia, acum le poți descoperi pe ambele în circuitul complex de 13 zile, de la Europa Travel la tariful special de 674 euro/persoană – valabil pentru plecarea din 02.08! *Rezervă acum călătoria și beneficiezi de un bonus de 99 euro, ce constă în excursii opționale la Gibraltar si Toledo!

Spania

În Țara lui Don Quijote este greu să te plictisești indiferent de pasiuni. Spania este culturală, plină de viață, istorică și are un iz regal care te cucerește încă de cum ai pus piciorul în capitala Madrid. Aceasta este destinația preferată a tinerilor care vor să se distreze, Madrid găzduind un număr fabulos de pub-uri și cluburi. De altfel, Spania ocupă locul 2 mondial în ceea ce privește numărul de baruri pe cap de locuitor.

Începe incursiunea în Madrid cu o plimbare în Puerta del Sol – centrul exact al țării și km 0 al orașului, iar apoi îndreaptă-te spre Palacio Real, ce ocupă 135.000 mp și deține 2000 de saloane imperiale. Un alt simbol al locului este Muzeul Prado, unul dintre cele mai prestigioase din lume, cu a sa colecție unică compusă din peste 9000 de tablouri și 5000 de schițe.

Orașul unde s-au ciocnit trei civilizații, Toledo se mândrește cu una dintre cele mai semețe cetăți, monument din patrimoniu UNESCO, aflată pe o colină înconjurată de râul Tajo. Fosta Capitală a Castiliei te întâmpină și cu alte minuni arhitecturale, mărturie a vremurilor maure sau romane, iar dacă ești dornic să o descoperi o poți face opțional alături de Europa Travel.

Romantic și mai liniștit decât Madrid sau Toledo, Sagovia este înțesat de monumente romane așa cum este vechiul Viaduct din UNESCO, Marea Catedrală gotică sau Castelul Alcazar, desprins din basmele Disney. Mai poți vedea și Salamanca, cu centrul său istoric din UNESCO, vegheat de somptuoasele catedrale gotice și baroce Nueva și Vieja.

Circuitul în Spania îți descoperă și cea mai mare regiune a țării, expresiva și tradiționala Andaluzia. Începe cu capitala Sevilla, cunoscută îndeosebi pentru Catedrala maură ce păstrează mormântul lui Cristofor Columb (parte din UNESCO), Cordoba cu simbolul său Moscheea-Catedrală Mezquita (unică în lume) și Granada unde se află magnifica fortăreață Alhambra.

Din acest punct poți traversa spre Gibraltar, mica enclavă britanică ce desparte Mediterana de Oceanul Atlantic, unde vei face un tur prin rezervația maimuțelor și vrei privi spre Maroc din Punta Europa. În Spania vei mai vedea: gotica Barcelona, cu magnifica Sagrada Familia, Parcul Guell și Fântânile Montjiuc, Valencia, unde se află Orașul Artelor și Științelor, și frumoasele plaje din Costa del Sol și Costa Brava.

Portugalia

Ținutul descoperitorilor, Portugalia se laudă cu un trecut glorios, cu peisaje armonioase și o atmosferă febrilă tot timpul anului. Deși o țară mică, Portugalia însumează o mulțime de comori arhitecturale și naturale pe care să le descoperi în acest circuit de la Europa Travel. Începe incursiunea cu Porto, un oraș colorat, construit în formă de amfiteatru pe o colină semeță cu vederi spre râul Douro. Acesta este orașul vinului și al străduțelor în pantă care te conduc spre centrul istoric din UNESCO ce este dominat de Catedrala Se do Porto, locul unde a fost botezat Prințul Henry Navigatorul.

Lisabona, una dintre cele mai fascinante capitale europene, îți prezintă un mix armonios între cultură, istorie și romantism, iar acest lucru îl vei observa cel mai bine în coloratele cartiere Belem și Alfama.

În turul la pas vei descoperi superbe vile cu fațade pavate cu plăci colorate de faianță azulejos, localuri tradiționale de unde răsună muzică fado și patiserii unde se vând delicioasele pastel de natas. Dintre obiectivele simbol ale Lisabonei se numără Turnul Belem, o expresie rafinată a stilului manuelin, ce face parte din UNESCO încă din 1983, Mănăstirea Jeronimo, cel mai frumos monument din Epoca Marilor Descoperiri, dedicat lui Vasco da Gama, dar și Castelul construit de mauri, São Jorge.

Continuă turul Portugaliei cu orașul-universitar Coimbra, ce păstrează amprenta vremurilor romane, Batalha, un oraș cochet vestit pentru Mănăstirea dominicană Santa Maria da Victoria și Fatima, cel mai important loc de pelerinaj din Portugalia, unde și-ar fi făcut apariția Fecioara, de trei ori.

În încheierea circuitului vei vizita Sintra, orașul regilor dominat de Palacio da Pena, bijuterie din UNESCO remarcabilă prin ale sale cupole și turnuri colorate, și vei admira marea din cel mai vestic punct al Europei la Cabo da Roca.

de Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

