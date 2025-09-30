Nike dă lovitura în România! Trei modele noi pentru alergători – Vomero Plus, Structure 26 și Pegasus Premium

Nike Vomero Plus – amortizare de lux pentru alergările lungi

Nike Vomero Plus

Vomero Plus este vedeta confortului. Talpa intermediară completă din spumă ZoomX oferă o senzație moale, dar reactivă, ideală pentru alergări lungi și sesiuni de recuperare. Inspirat din modelul Invincible 3, noul Vomero promite mai multă stabilitate și protecție la impact. Atleți internaționali jură că este pantoful care te face să alergi kilometri în plus fără să simți oboseala.

Nike Structure 26 – stabilitate și susținere la fiecare pas

Nike Structure 26

Dacă ești genul de alergător care vrea să se simtă în siguranță la fiecare pas, Structure 26 este pentru tine. Noul sistem de susținere biomecanică învăluie piciorul, iar talpa ReactX face ca tranzițiile să fie line și naturale. Este modelul ideal pentru cei care vor să prevină accidentările și să aibă un pas controlat chiar și la ritm rapid.

Nike Pegasus Premium – explozie de energie cu Air Zoom vizibil

Nike Pegasus Premium

Pegasus Premium duce tehnologia Air Zoom la următorul nivel – este primul model cu unitate Air Zoom complet vizibilă și încapsulată. Talpa cu ZoomX și ReactX returnează mai multă energie decât oricare alt Pegasus de până acum, oferindu-ți senzația că zbori la fiecare pas.

Testate de sportivi de elită, create pentru toată lumea

Toate cele trei modele au fost dezvoltate pe baza feedback-ului sportivilor de top și testate riguros în laboratoarele Nike. Rezultatul? Încălțăminte care îți îmbunătățește performanța, indiferent de nivelul tău.

Disponibile acum în România!

Noile Nike Vomero Plus, Structure 26 și Pegasus Premium pot fi găsite în magazinele Nike din întreaga țară și online pe Nike.com.

Sursa foto: Nike.com

