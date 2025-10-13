Funcționalitatea combină flexibilitatea totală cu tehnologia, analizând întregul sistem de furnizori pentru a oferi prețurile cele mai mici. Lansarea marchează începutul unei noi etape de inovație în experiența de călătorie.

Românii își doresc zboruri ieftine „oricând și oriunde”

Potrivit datelor, tot mai mulți români caută zboruri fără o destinație sau o perioadă fixă, iar acest comportament a inspirat echipa aplicației să regândească fundamental procesul de căutare. Noua tehnologie, denumită „Deal Finder”, nu doar simplifică selecția, ci optimizează întreaga experiență, transformând căutarea într-un proces inteligent bazat pe flexibilitate și eficiență.

„Dacă în urmă cu mai mulți ani vârful de tehnologie în rezervările de bilete de avion însemna simpla afișare a celui mai mic preț pe date și destinații exacte, în era inteligenței artificiale motoarele de căutare optimizează automat rezultatele, reducând complexitatea deciziei și ajutând utilizatorii să găsească mai rapid zborurile potrivite la prețuri mai bune”, spun cei care au creat aplicația.

Funcționalitatea este dezvoltată integral de această echipă, folosind tehnologia internă de analiză a prețurilor și un design intuitiv pentru aplicația mobilă. Rezultatul este un motor de căutare care reduce complexitatea procesului de decizie și îi ajută pe utilizatori să găsească mai repede zborurile potrivite la prețuri mai bune.

„Deal Finder” folosește tehnologia internă de analiză a prețurilor și un design intuitiv, creat special pentru aplicația mobilă. Sistemul adună informații din toate sursele disponibile și le interpretează într-un mod inteligent, simplificând decizia finală pentru utilizator.

„În aplicația mobilă aducem o nouă generație de tehnologie de travel. Noul motor de căutare Deal Finder este primul pas dintr-o serie de lansări menite să schimbe modul în care oamenii caută și rezervă zboruri”, a spus Daniel Truică, CEO Vola.

Un nou mod de căutare a biletelor de avion

Motorul de căutare aduce inovații majore care schimbă modul în care utilizatorii caută și aleg zborurile, precum căutările mai eficiente. Motorul analizează automat milioane de combinații de date, destinații și perioade pentru a afișa în câteva secunde cele mai avantajoase opțiuni de zbor disponibile.

Mai mult decât atât, flexibilitate este totală: utilizatorii pot căuta zboruri „oricând” și „oriunde”, economisind bani alegând perioade și destinații cu tarife mai mici. Iar rezultatele sunt optimizate: motorul de căutare include opțiuni precum intervalul de ședere la destinație, date flexibile și zboruri directe, reducând timpul de căutare și efortul manual.

„Deal Finder este mai mult decât o nouă funcționalitate, este o inovație construită în jurul utilizatorului. Am observat cum călătorii de astăzi caută flexibilitate și inspirație, iar noul nostru motor de căutare oferă exact asta: răspunsul la întrebarea «Unde și când e cel mai avantajos să zbori?»”, a încheiat Claudia Tocilă, marketing manager.

