Cu 20 de ani de experiență în industria sănătății, Dr. Jen Bourgeois este membră a Institutului American de Stres și un lider de opinie în domeniul gestionării stresului. Munca sa a fost prezentată în Forbes, Fox News, ABC News și zeci de podcasturi de top.

Rutina de dimineață este adesea considerată cheia succesului personal și profesional. Cu toate acestea, un aspect important, dar adesea trecut cu vederea, este influența somnului asupra digestiei.

Menținerea unui program regulat de trezire poate fi esențială pentru sănătatea sistemului digestiv. Potrivit specialiștilor, organismul uman funcționează conform unor ritmuri circadiene, un fel de ceas biologic intern care coordonează nu doar ciclul somn-veghe, ci și procesele digestive.

Dacă te trezești în fiecare zi la aceeași oră, sistemul digestiv devine mai previzibil și mai eficient. În schimb, un program de somn neregulat poate afecta mișcările intestinale și poate provoca constipație, explică experții.

Un aspect crucial al dimineții este nivelul crescut de cortizol, un hormon care stimulează funcționarea tractului digestiv.

Dacă îți permiți să dormi prea mult în weekend, de exemplu, poți perturba acest ritm natural, lucru ce afectează negativ digestia.

De aceea, recomandarea specialiștilor este să menții o oră constantă de trezire, chiar și în zilele libere.

Pe lângă stabilitatea programului de somn, menținerea unui microbiom intestinal sănătos necesită echilibru.

Aceasta este o comunitate complexă de bacterii bune și rele, iar fluctuațiile în programul de somn sau lipsa acestuia pot perturba acest echilibru, explică articolul.

Un alt factor important este stabilirea unor obiceiuri sănătoase dimineața. De exemplu, un mic dejun bogat în fibre, ovăz, fructe de pădure, cereale integrale sau avocado poate stimula digestia și face tranzitul intestinal mai ușor.

În plus, hidratarea este esențială. După o noapte de somn, hidratarea cu un pahar de apă sau o băutură caldă, precum ceaiul sau cafeaua, poate contribui semnificativ la activarea digestiei și a peristaltismului intestinal.

Pe lângă somn și alimentația corectă, există alte obiceiuri care sprijină funcționarea corectă a sistemului digestiv. Consumul suficient de apă este crucial pentru ca fibrele să își facă efectul.

Activitatea fizică, chiar și o plimbare de 10–15 minute după masă, stimulează digestia. De asemenea, gestionarea stresului joacă un rol major, deoarece intestinul și creierul sunt strâns legate. Practicile precum meditația, exercițiile de respirație sau terapia pot contribui la reducerea stresului și la îmbunătățirea digestiei.

